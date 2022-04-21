李丽云

原标题：提高自给率 让“油瓶子”多装中国油

“大豆油在我国食用油消费中差不多占据半壁江山，根据2021年我国食用油消费数据显示，大豆油占比在44％左右。”近日，中国粮油学会首席专家、油脂分会名誉会长王瑞元向科技日报记者介绍了一组数据。可见，时至今日，大豆油仍是国人最爱。但他也表示，“我国人口众多，是食用油生产和消费大国。但国产食用油自给率不足三分之一”。

“今年中央一号文件提出，要大力实施大豆和油料产能提升工程；提升我国本土油料供给，保障食用油安全上升为国家战略。目的就是要提高我国食用油自给率，让‘油瓶子’尽可能多装中国油！”王瑞元欣慰地说。

独占鳌头扩种1000万亩，黑龙江为拎稳“油瓶子”增添底气

今年全国大豆油料面积计划增加2200万亩以上。黑龙江作为我国优质大豆生产和供给基地，常年大豆种植面积占全国40%以上。响应国家号召，黑龙江首当其冲，大力实施大豆产能提升工程，坚持扩面积、提单产双轮驱动。提出2022年增扩大豆1000万亩以上，全省大豆种植面积达6850万亩，力争总产量达170亿斤。

“这段时间，我的手机快被打爆了，客户纷纷来电要买高油高产黑农87大豆种子。遗憾备少了，目前还有4700多吨缺口没法落实。”4月10日，黑龙江田友种业有限公司总经理李艳欣高兴地说，“黑农87品种广适性强、综合性能强，国家号召扩种大豆，多地种植户纷纷选购黑农87。”

“黑农87含油量最高时达23.6%，比普通大豆超出3个多百分点，作为油料可大幅提高食用油产出率。”育种团队黑龙江省农科院副院长来永才骄傲地说。

黑龙江扩种大豆，有良种支撑，有良法和良田配套，更有科技人员助力。

今春，受疫情影响无法出行，黑龙江大豆领域科技人员纷纷转战云端，通过网络直播向农户传授扩种增产备春耕科技秘籍。有了科技人员的远程指导，种植大户们纷纷主动加码扩种大豆面积。

在大豆扩种同时，油菜、向日葵、花生等油料作物也在全国各地主产区稳步扩种。相应领域农业科技人员随之纷纷挺近大豆油料扩种增产主战场。至此，我国提升大豆油料产能和自给率迈出坚实第一步。

技术突破 科技赋能保障质量安全

扩种增产保障的是原料供给安全。而食用油加工企业，则纷纷探索通过科技赋能保障“油瓶子”质量安全。

如今，随意走进黑龙江一家大型超市，可见货架上的国产大豆油“九三大豆油”，用手机扫一扫油瓶上二维码，就可知晓这瓶油的“前世今生”。

据九三粮油工业集团旗下九三食品股份有限公司研发质量管理部总经理罗淑年介绍，该公司先后投入500万元进行产品追溯项目建设，消费者通过扫描产品二维码，可以了解到每一桶大豆油的原料、质检和生产情况，让消费者吃到放心的好油。

“公司建立的风险监控体系，不仅包括国家要求监管风险项目，还参照婴幼儿食品及欧盟食品标准增加多项风险指标监测，确保产品绝对安全。”罗淑年强调。

“我们团队正瞄准大豆、油菜籽、花生等大宗油料油脂加工资源利用率低、营养素流失、危害因子伴生、产品低值化、同质化严重、能耗水耗及排放高、装备智能化低等问题展开研究。”4月11日，国家大豆工程技术研究中心执行主任、东北农业大学李杨教授向科技日报记者介绍说：“我们的研究目标就是要实现油脂加工低耗绿色、产品安全营养，实现油脂科技自立自强。”

从过度加工到适度加工，食用油领域产学研通力合作，通过科技加持，实现理念和技术双突破。

早在2012年，江南大学王兴国教授及其团队联合益海嘉里金龙鱼开始进行消除食用油中反式脂肪酸研究，在摒弃过度加工工艺同时，提出一种全新食用油加工模式——绿色精准适度加工工艺。新工艺让“油瓶子”里尽可能多地保留了营养成分，去除了有害成分，实现了“零反”突破，有益成分如维生素E、植物甾醇保留率高达80%，满足消费者对健康营养的需求。

这项工艺在加工过程中可降低69%蒸汽消耗、78%废水排放以及30%碳排放，节能减排效果显著。

(责编：罗知之、陈键)