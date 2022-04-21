人民网记者 车柯蒙

减税降费，是顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举，是助力企业应对疫情冲击、促进生产生活稳步复苏的有效保障，也是应对困难挑战、复杂多变国际环境的重要抓手。

近期，受疫情多点散发、大宗商品价格高位运行等影响，市场主体发展面临困境，为此，国务院要求加快今年1.5万亿元增值税留抵退税进度，为企业纾困。

为尽快释放大规模增值税留抵退税政策红利，在帮扶市场主体渡难关上产生更大政策效应，4月20日，财政部、税务总局发布《关于进一步加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》要求，加快小微企业留抵退税政策实施进度，按照上述规定，抓紧办理小微企业留抵退税，在纳税人自愿申请的基础上，加快退税进度，积极落实微型企业、小型企业存量留抵税额分别于2022年4月30日前、6月30日前集中退还的退税政策。

《公告》决定，提前退还中型企业存量留抵税额，即将此前的7月申请存量留抵退税提前至5月。

“保障高效退税是当前解决市场主体资金困难的关键渠道。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，退税政策除了能保持增值税的中性之外，更能够使企业资金回流，解决企业的资金困难。今年退税政策最大的改革在于存量留抵可以退税，从某种意义上看，把历史以来结转的存量留抵退税额一次性退回，企业获得的资金返还额度更大，帮扶的作用也越大。

李旭红指出，根据《公告》，在4月底和6月底前落实微型企业、小型企业存量留抵税额的基础上，将六大行业中型企业的存量留抵退税由此前的7月开始申请提前至5月，有利于加快释放退税政策红利，帮助市场主体尽早缓解资金困难。

今年增值税留抵退税规模预计高达1.5万亿元，创历史新高。记者从国家税务总局了解到，4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1.7万户，占比3.2%，涉及退税金额1780亿元，占比42.4%。而随着上述《公告》落地实施，退税进度将进一步加快。

值得注意的是，为保障退税资金的及时到位，财政、税务、金融部门协同联动，出台多项保障措施。

为了支持增值税留抵退税，中央财政将退税资金向县市两级财政倾斜，确保基层财政退税的财力，今年3月下旬，财政部向地方下达了首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元。与此同时，中央财政承担九成以上的实际退税资金，切实缓解地方财政困难，保障退税资金直达企业。

为了支持退税，中国人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付。

在优化退税服务方面，我国税务部门提高审核效率，加快留抵退税办理进度，对符合条件、低风险的纳税人，要最大程度优化留抵退税办理流程，简化退税审核程序，高效便捷地为纳税人办理留抵退税。

(责编：杨曦、吕骞)