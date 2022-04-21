本报记者 高云才 王 浩 常 钦 李晓晴

谷雨时节农事忙。

河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇三里屯村田间，种粮大户杨同芳正忙着给麦田浇水、追肥，他说：“水肥抓得紧，田管跟得上，麦苗‘吃饱喝足’，弱苗变壮苗，丰收有底气。”

安徽省蒙城县小涧镇小涧社区麦田里，植保无人机一键升空实施作业，种粮大户蔡丽说：“种田用上高科技，省钱又省力，麦苗长得壮。”

习近平总书记指出：“粮食安全是‘国之大者’。悠悠万事，吃饭为大。”“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。”

今年以来，各地区各部门抢农时、抓田管、促春耕，落实落细各项粮食稳产措施，扎实推进春季农业生产。一季度，农业农村经济运行总体平稳，第一产业增加值同比增长6.0%。从夏粮生产基本面看，人努力、天帮忙，冬小麦苗情加快转化升级，长势与常年基本持平，这为夏粮丰收打下了良好基础。

冬小麦苗情好于预期，夏粮丰收有基础

粮食安全是国家安全的重要基础。面对国内外经济环境变化带来的多重挑战，牢牢守住粮食安全这条底线至关重要。

去年秋冬种期间，我国北方地区遭遇罕见秋汛，冬小麦大面积晚播。面对严峻形势，各地区各部门采取更大力度、更超常规的举措，逐个品种、逐个区域、逐个环节推进，向着夺取夏粮丰收全力以赴。

广袤田野里，农机纵横驰骋，农民辛勤耕耘，华北小麦拔节孕穗、南方早稻及时栽插。目前全国春播粮食过两成，早稻栽插过七成，东北水稻育秧过七成，均快于去年。

——更大力度抓田管，冬小麦苗情好于预期。

“小麦‘吃’上定制营养餐，麦苗生长后劲足。”河北省霸州市霸州镇南张庄村种粮大户赵润峰说。

全力做好晚播小麦促弱转壮。农业农村部年初启动冬小麦“科技壮苗”专项行动，组织专家分赴冀晋鲁豫陕等地开展巡回技术服务等，累计开展培训3800余次，培训400万人次。山西省组建“科技壮苗”专家团队，加强关键技术指导。河北省编制技术指导方案，粮食生产科技专员挂牌服务。

4月20日，在国务院新闻办新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，经过多方艰苦努力，目前全国冬小麦一、二类苗比例87.9%，比越冬前提高17.4个百分点，长势与常年基本持平，夺取夏粮丰收有基础。

——千方百计稳面积，粮食意向面积稳中向好。

犁地、覆膜、移栽……四川省通江县广纳镇构花坪村玉米大豆复合种植基地一片忙碌景象，“春玉米套种大豆，一田双收。”弘农氏农业科技有限公司负责人杨晗说。

今年春耕备播进展顺利。农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，据农情调度，截至4月19日，全国已春播粮食面积1.99亿亩，同比快1.3个百分点。春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。

——多措并举保农资，市场供应稳定。

为保障春耕市场需求，国家发展改革委会同有关部门，密切研判供需形势，及时通过建机制、促生产、抓储备等措施，开展了一系列化肥保供稳价工作。各地组成服务专班，从原料、供应、生产等多方面全力保障春耕农资需求。从当前来看，全国氮肥、磷肥的供应总体有保障，近期钾肥供应形势持续转好。

潘文博说，当前正是春耕生产最关键的时候。统筹抓好疫情防控和春耕生产，要两手抓、两手都要硬，农业农村部将继续会同有关部门，切实打通“卡点”和“堵点”，确保农时一天不耽误，高质量高标准完成春播任务。

政策精准发力，党政同责见实效

手中有粮，心中不慌，吃饭问题始终是头等大事。

粮食连年丰收，并非高枕无忧。“看国际，百年变局和世纪疫情交织叠加，全球粮食产业链供应链不确定风险增加，我们必须把握主动。”中国人民大学农业与农村发展学院教授程国强分析。

看国内，粮食生产仍面临挑战。国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆分析，当前和今后一个时期，我国粮食供求紧平衡的格局不会改变。而我国粮食需求刚性增长，资源环境约束日益趋紧，农资价格上涨，粮食增面积、提产量的难度加大。

稳粮仓必须稳产量。2022年粮食产量目标是稳定在1.3万亿斤以上。

——压实责任，粮食安全党政同责一起扛。

“米袋子”省长要负责，书记也要负责，今年是实施粮食安全党政同责考核第一年。按照全年粮食生产目标，1月下旬，农业农村部将经国务院审定的粮食生产目标下达各省份，确保措施落实落地。

“饭碗一起端、责任一起扛。”各地积极行动。在湖南，推进一张责任网全覆盖，落实粮食种植面积。在广西，重大病虫害防控工作纳入粮食安全党政同责考核内容，保障资金、人员、物资、技术到位。江西省坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，确保粮食播种面积只增不减。

——政策精准发力，调动粮农生产积极性。

“种粮收益保障机制加快健全，让农民种粮能获利、多得利，敢种粮、种好粮。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，“一方面，政策加力，为农民种粮保本。另一方面，聚焦关键薄弱环节和小农户，发挥社会化服务组织的力量，推广订单农业、绿色农业，以优质优价促增效。”

一项项政策落进田间。2022年，中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施，稳定实施耕地地力保护补贴，向实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的成本增加影响。2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。

“看总量，我国粮食产量连续多年站稳1.3万亿斤台阶。看人均，人均粮食占有量达483公斤，高于国际粮食安全标准线。”农业农村部有关负责人表示，“我们有能力端稳自己的饭碗，保障14亿多人的粮食安全。”

确保粮食任何时候都能产得出、供得上、供得优

粮食安全的根基是“能力安全”。保障粮食安全，必须实施“藏粮于地”“藏粮于技”战略，确保粮食任何时候都能产得出、供得上、供得优。

——实施藏粮于地，农田就是农田，而且必须是良田。

山东省嘉祥县黄垓镇黄东村的高标准农田示范区内，绿意盎然。“田块平整了，水源有保障，今年浇地用上喷灌设备，小水勤灌，省水省肥，一亩地预计能多挣300多元。”种粮农民杨承东说。

落实最严格的耕地保护制度，各地采取“长牙齿”的硬措施，提高耕地质量，加快建设高标准农田，严守18亿亩耕地红线。江西提前下达今年耕地地力补贴42.9亿元、耕地轮作资金4.2亿元；广西大力开展“我为农民护良田”行动，不断提升耕地质量。

农业农村部提出，今年将建设1亿亩高标准农田，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩，实施黑土地保护性耕作8000万亩。

——落实藏粮于技，用最好的技术种出最好的粮食。

“今年又选了几个新品种，我们管好田，把好种子推广到更多地方。”在江西省遂川县禾源镇杂交水稻制种基地，农兴水稻生产专业合作社理事长刘近生忙了起来。

好种子落户田间。海南省东方市感城镇不磨村的双季稻新品种筛选示范田里，“超优千号”“吨两优”等品种长势正好。“一亩田种两季，能抢出一吨半粮食，我们要为‘中国饭碗’出力！”感城镇镇长刘安镇说。

截至目前，我国主要农作物良种基本实现全覆盖，良种在农业增产中的贡献率超过45%，全国农业科技进步贡献率超过61%，农作物耕种收综合机械化率超过72%。保障粮食安全的底气越来越足。

据统计，今年全国春夏播作物种子供应总体充足，大豆油料种子能够满足扩种需求。“要瞄准种子、农机、农艺等短板弱项，加强粮食生产科技创新和成果转化，向科技要潜力。”李国祥介绍。

今年，农业农村部将加强农业生物技术研发，实施国家农业种质资源保护利用工程，提升农机装备研发应用水平。

把粮食安全责任担在肩上，保质、保量、保长远，我们一定能更牢牢地端稳自己的饭碗，为经济社会高质量发展提供有力支撑，为应对各种风险挑战赢得主动权。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)