人民网记者 任妍 王天乐 王晓啸

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。据统计，2019年以来，人力资源社会保障部共发布4批、56个新职业。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。新产业发展催生新职业，新职业里更赋有时代的新意。五一劳动节期间，人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些新职业劳动者的日常。

每当说起火箭，人们脑海中通常出现的都是“脑袋”尖尖、“身体”细长的样子。那你知道在最初设计火箭时，设计师们是如何确定火箭外形的吗？

本期“我的‘潮’职业”，人民网记者采访到了一名火箭造型师 ，带大家一起了解“追梦火箭人”的工作日常。

人民网记者：请做个简单的自我介绍。

火箭造型师：我是金佳林，是一名气动设计师，也就是大家所熟知的火箭造型师。

日常主要是设计各种火箭的外形，研究火箭在飞行时与空气的相互作用，也就是给火箭做造型设计。对火箭来说，颜值就是战斗力，火箭造型越简单优雅，它的气动性能一般越优秀。

人民网记者：如何看待自己的这份职业？

火箭造型师：气动外形设计是航天的排头兵、先行官。只有设计一款性能特别优良，他的稳定性、阻力特性最优的外形，才有可以能把这个外形设计落地实际的火箭、航天产品中，才可能发射出去，达到最后目标，非常有成就感。

人民网记者：为什么选择这个职业？

火箭造型师：最初是因为在高中的时候读到《钱学森传》，这本书对年轻人来说有特别大的激励作用。之后，自己读书阶段一直到大学、研究生，基本都是追随着钱学森为人的脚步。真正从事（火箭造型师）是从研究生开始算，本科那会儿学的是飞机设计，更关注的是想要设计出一种特别厉害的飞机，到研究生阶段，跟专注于空气动力学。对于我们学生来说，每当看到火箭，特别是各种长征发射、载人航天发射等，对我们这种年轻人吸引力特别大，所以当研究生毕业后，就直接加入了航天事业。

人民网记者：认为这份新职业的未来发展前景如何？

火箭造型师：气动设计，也就是火箭造型，这是一个需求量非常大的行业，这个专业相对来说比较小众，未来这方面的人才需求会越来越大，可以说这个职业未来的发展前景是无限光明的。

人民网记者：如何看待这份职业中的劳动者所带来的社会意义和价值？

火箭造型师：我们现在有两方面的愿景，一方面是帮助整个相关科学的探索，助推他们向前走一步，加速他们从探索到实践再到论证的进步。另一方面，通过对航天科技的应用推广，让人与人之间距离更短，促进人与人之间的关系、人与人之间的交流，更方便、更高效。把地球从一个大的一个空间变成我们小小的地球村，这是一个最简单的想法。

(责编：初梓瑞、吕骞)