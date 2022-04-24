原标题：个人养老金制度“出炉” 养老金融市场将如何变化？

这两天，个人养老金制度成为大家关注的热词。

随着国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，个人养老金制度正式“出炉”。这关乎千家万户的“钱袋子”，也关系着让养老钱实现保值增值的养老金融市场。

那么，个人养老金制度将给个人、金融机构和金融市场带来什么样的变化？

(一)对于个人：多了一个为自己“储备”养老钱的渠道

大家都知道，对于企事业单位的职工而言，退休后的主要收入就是退休金，来自国家设立的基本养老保险，这个是广覆盖、保基本的，也就是经常听到的“第一支柱”。

有的单位还会提供企业及职业年金，这是由企事业发起设立的，作为基本养老保险的补充保障，即所谓的第二支柱。

为了让养老生活更有保障，在第一、第二支柱之外，还有一个第三支柱，就是个人商业养老保险，由个人缴费进行储蓄、投资。个人养老金制度实际上是要对第三支柱进行顶层设计和制度激励。

眼下，和很多国家一样，中国也面临老龄化的问题。根据第七次全国人口普查结果，我国60岁及以上人口为2.64亿。预计“十四五”时期这一数字将突破3亿。中国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段，养老问题会更加突出，建设好第三支柱个人养老金制度就更迫切了。

那么刚出炉的个人养老金制度是怎样的呢？

谁能参与？中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者。截至去年11月末，中国基本养老保险参保人数已达10.25亿人。

运行模式？采取个人账户制，完全由个人缴费、封闭运行(非特定情况不能提前支取)。

缴费水平？参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。

税收优惠？国家制定税收优惠政策，鼓励符合条件的人员参加。

投资范围？符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等。参加人可自主选择。

按照本次出台的制度，个人养老金的投资有三个特点：一是享受税收优惠，二是普惠性明显，三是账户权属清晰。

华夏基金首席养老投教官孙博说：“未来个人养老金的税收优惠与目前的子女教育、赡养老人等个税专项扣除政策有类似之处，不同的是个税扣除省下来的钱可以随时使用，而个人养老金税收优惠要积攒在专门的账户中用于养老。”

参加个人养老金对投资者有什么好处呢？孙博总结了三点：

一是可以减少当期个人所得税缴纳。

二是建立专门的个人养老金资金账户，积少成多，积累养老储备。

三是培养更好的理财习惯。个人养老金运作存续几十年，产品类别丰富，监管更加严格，运作规范透明。针对相关产品的投教比较丰富，有助于投资者良好投资习惯的培养。

个人养老金产品什么时候可以开始投资？

国办印发的意见明确：结合实际分步实施，选择部分城市先试行1年，再逐步推开。

业内人士指出，目前具体的税收优惠政策还未正式公布，可投的产品范围、选取标准等制度细节还需要进一步的明确。这意味着，投资者要投资个人养老金产品还需要一段时间和过程。

(二)对于金融机构：更多机遇，更大竞争

随着养老投资重要性凸显，人们对养老金融的关注度持续上升。实际上，个人养老金制度建立前，银行、保险、基金等行业在政策支持下加快布局养老金融产品。这其实也为个人养老金制度的建立进行了试点。

看看你是否投资过以下这些产品？

各大金融机构为何摩拳擦掌、频频发力？养老金融这块“市场蛋糕”实在是非常诱人。据公开的市场数据显示，在第三支柱发达的美国，个人养老金账户投资总额在去年三季末时已达13万亿美元。

另一组数据更加直观：截至2019年底，中国市场化投资运营养老金规模约5.7万亿元，与我国GDP之比仅为5.8%。而美国二、三支柱投资运营养老金规模是其GDP的1.2倍，OECD(经济合作与发展组织)国家的二、三支柱市场化运营的养老金规模也达到GDP的50.7%。

对于拥有14亿多人口的中国来说，养老金融的市场空间无疑是巨大的。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，个人养老金制度的建立将改变现有各类养老金融产品“各自为政”的格局。顶层设计将有力地规范这个市场，税收优惠将撬动越来越多的资金投资养老金融产品，给金融机构带来巨大的发展机遇。

业内人士指出，养老金融产品的目标离不开保障和增值。银行、保险、基金行业的养老金融产品各具特点：商业养老保险更突出风险保障功能，银行理财以稳健保值为主，公募基金突出长期投资增值。

“未来随着符合规定的理财、保险、基金等产品接入个人养老金账户，这个账户很可能类似一个养老金理财‘超市’。投资者对不同行业机构、不同行业产品的资产管理能力一目了然，比较是必然的。这意味着更加剧烈的市场竞争，也对金融机构资产管理的‘硬实力’提出了更高要求。”一位业内人士说。

(三)对于金融市场：有望迎来更稳定的长期资金

说完了投资者和金融机构的影响，我们再来看看个人养老金制度对金融市场的影响。

个人养老金投资运营最大的特点就是封闭性和长期性，这对于金融市场形成稳定的长期资金无疑有着重要作用。

证监会21日表示，将加快资本市场深化改革各项措施落地，抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善基础设施平台建设，优化中长期资金入市环境。持续加强机构和从业人员监管力度，提升管理人管理能力和规范化运作水平，强化投资者保护，保障养老金投资运作安全规范，促进个人养老金高质量发展。

可以预期，随着个人养老金制度引入长期资金和金融市场特别是资本市场改革不断深入，投融资的良性循环有望更好实现。如果能够把这件事做好，无论是国家还是个人，无论是投资者还是实体企业，抑或是金融机构都将迎来实打实的获得感。

(责编：罗知之、陈键)