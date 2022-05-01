人民网北京5月1日电 （记者夏晓伦）近日，泸州老窖发布了2021年度业绩报告，数据显示，公司实现营业收入206.42亿元，同比增长23.96%，实现归属于上市公司股东的净利润79.56亿元，同比增长32.47%。经营活动产生的现金流量净额为76.99亿元，同比提升56.6%。

2021年以来，中国白酒行业正在经历着经济调整、消费紧缩、行业竞争、疫情起伏的多重压力。有关专家表示，未来整个行业将加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中。

面对各种压力和挑战，我国白酒企业注重品质、加强创新，正在逐步实现向高质量发展的跨越。泸州老窖方面表示，正在积极构筑科学稳健的战略体系、品牌体系、产能体系人才体系和管理体系，已经做好了加速冲刺的各项准备。

据了解，泸州老窖属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，以专业化白酒产品设计、生产、销售为 主要经营模式，主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售。

销售模式上，泸州老窖以传统渠道运营模式为主，在传统渠道稳健发展的基础上，近年来也不断创新拓展新型模式，为企业发展持续赋能。新兴渠道运营模式主要为线上销售运营，公司与电商平台、自媒体、网络主播等建立合作关系，通过线上平台的旗舰店、专卖店、直播间等网络终端实现面向消费者的销售。

年报数据还显示，在2021年中，泸州老窖传统渠道实现营业收入195.24亿元，同比增长24.4%；新兴渠道运营实现的营业收入为8.92亿元，同比增长18.26%。

“让中国白酒的质量看得见。”这是泸州老窖的质量管理观。

酒的品质如何，首先要看原料。据介绍，泸州老窖所用粮食原料为泸州地区特产的糯红高粱，2001年泸州老窖于行业率先提出“有机高粱”的种植标准，随后，在川南建立了中国固态酿酒第一家大型“有机生态原粮种植基地”。

同时，酿制技艺也决定了白酒品质的成色。公开资料显示，泸州老窖酒传统酿制技艺是国家级非物质文化遗产，至今已历二十四代传人，持续传承六百九十余年。

此外，老窖池也是浓香型白酒企业产出好酒的根本条件。据了解，早在1996年，始建于明代万历年间的1573国宝窖池就成为了行业首家“全国重点文物保护单位”；2013年，泸州老窖所有百年以上老窖池群、16处白酒古作坊及三大天然藏酒洞， 一并并入第四批“全国重点文物保护单位”……

近年来，白酒企业通过不断进行白酒科技创新、品质升级，夯实了中国白酒的品质基础，传承了白酒文化和技艺，巩固了中国白酒文化自信。近年来，泸州老窖在品质创新上一直不遗余力，以各种现代化技术推动行业革新。

据介绍，泸州老窖在制曲、白酒的信息化、智能化技改方面进行了大量探索，积极建立和充分依托国家科研等技术创新平台，持续深化与中科院、江南大学等高校及科研院所的合作，承担国家级、省部级项目数十项，获授权的发明专利和实用新型专利数百件，在提升基酒品质、提高生产效率方面取得了良好效果。

泸州老窖方面还透露，2022年正恰逢泸州老窖荣获“中国名酒”称号70周年，公司将围绕提升“高度、温度、热度”三大目标，真正为企业扩张、品牌升级、市场拓展和团队成长输出优质成果、搭建有效平台、输送充足弹药。

(责编：初梓瑞、吕骞)