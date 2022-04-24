新华社广州4月24日电

新华社记者周强、于佳欣、丁乐、马晓澄

为期10天的第131届广交会于24日落幕，今年我国首个大型国际贸易盛会，创下多个历史新高：约2.55万家企业参展、展品超300万件、新品超95万件、累计访客数约千万……

全链条的新服务和新业态，成千上万次的线上浏览和磋商……连续五届“云广交”见证疫情下中国加速深度拥抱数字经济。线上，云展示、云洽谈忙而有序；线下，防疫步伐和经济建设有条不紊……中国持续成为稳定全球产业链供应链的“中流砥柱”。

从广交会到消博会再到进博会，中国大门常打开让世界分享发展红利，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等政策红利助推更多经贸往来，新业态、新增量为推动世界经济复苏注入更强劲新动能。

“云端”展会见证数字经济蓬勃发展

“参观”展厅、“走进”车间，孟加拉国采购商伊迪尔斯观看欧路莎股份有限公司的直播后，申请一对一视频连线，与工程师交流并观看设计后，达成30万美元的卫浴产品意向订单。

得益于广交会数字化水平的提升，成千上万次线上浏览和云端磋商顺利开展。作为广交会技术支持方，腾讯连续三年提供服务，其项目负责人刘实说，本届广交会持续完善供采对接，平台更稳定、功能更完善、互动更便捷，增设的专精特新、高新技术等企业标识和绿色低碳等产品标识以及“新品首发”等新栏目，帮助精准定位，提高对接效率。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，线上办展是数字经济发展大趋势、大背景下的必然要求，也是应对疫情的务实选择。“广交会线上展未来将创新机制、丰富业态、拓展功能，高标准高质量建设‘数字广交会’，推动线上线下融合发展。”

“云广交”连续5届举办背后是中国疫情下拥抱数字经济浪潮的缩影。从直播带货、云端探厂、线上洽谈，到模拟场景、沉浸体验等全链条数字化融合，参展企业早已驾轻就熟，积极推动数字化转型。

“经过前几届试练，线上展会相对成本更低，3D、VR等技术能更好展示产品。”广州轻工工贸集团有限公司总经理林虎介绍，集团7家企业在展厅、工厂共设十几个直播间和虚拟展厅，安排200多场直播，通过三维产品、短视频、直播营销等方式，结合海外数字营销，重在增加曝光率，给客户信心，同时增加获客量，提高转化能力。

作为数字经济发展的底座和基石，以5G、数据中心为代表的新基建在各地加速。智慧矿山、智能交通、智慧大棚……全国“5G+工业互联网”在建项目超过2000个。2022年，广东推动5000家规模以上工业企业数字化转型；山东到年底将新开通5G基站6万个。

数字经济催生新产业、新业态。“线上会展为公司新业态发展提供更多可能性。”时尚跨境电商希音商品中心负责人顾晓庆说，希望运用技术、管理等创新方式助力生态伙伴，更好满足全球用户的时尚需求。

在“双统筹”中稳链护链补链

面对来势汹汹的疫情，广州两周前按下“慢行键”。眼下，一边是广交会展馆四期项目如火如荼地建设，预计于今年秋交会正式投入使用；一边则是广交会主场馆琶洲会展中心被临时改造为方舱医院，以备不时之需。

这是中国全力做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”的真实写照。面对复杂的国内外经济形势，一季度货物进出口总额9.42万亿元，同比增长10.7%，实现“开局稳”，且出口大于进口，再次印证，中国依然是全球产业链供应链不可或缺的一部分。

宁波世林集团有限公司主要生产和销售咖啡机、榨汁机等小家电，作为“老广交”，公司一天三场直播分别对应全球不同地区。疫情发生以来，公司除了积极拓展销售市场、发展直播经济，还大力建设专属跨境平台。公司发展部经理陈德欢介绍，一季度，公司出口销售额同比增长18%，生产订单已排至7月，多来自欧美市场。

当前，中国持续加大“六稳”“六保”工作力度，在严格落实各项防疫措施的同时，全力确保产业链供应链稳定畅通和重大项目稳步推进。广东推进“链长制”，发挥龙头企业链主作用，强化供应链保障。白云机场三期、南沙港四期加速；企业克服困难确保研发生产和经营工作的有序开展。

民生要托底、货运要畅通、产业要循环。3月以来，面对来势汹汹的疫情，上海在大力推进疫情防控工作的同时，有序推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。企业复工复产消息相继传来：上汽集团18日启动复工复产压力测试；作为中国首个外商独资的整车制造项目，特斯拉上海超级工厂19日复工。

疫情下，服务健康居家需求的创新家电需求大涨。基于航天科技的微波炉，不仅是格兰仕本届广交会的网红产品，还是2021年下半年上市以来就供不应求的“爆款”。为满足消费者需求，在疫情蔓延、原材料和运费上涨等挑战下，格兰仕调整出货节奏、调配库存和多渠道交货，一季度出口同比实现两位数增长，目前订单排到6月。今年，格兰仕还计划按每天量产15万台微波炉的产能增资扩产。

中国大门常打开让世界分享发展红利

19日，第131届广交会云推介RCEP专场暨家居产业对接会举行，来自14个国家的商协会和制造商，以及国内外企业代表约200人线上话商机。“共有50场‘贸易之桥’云推介提高供采实效，助力中外企业开展双向合作。”中国对外贸易中心主任储士家说，“我们最大限度发挥广交会推动全方位对外开放、促进国际贸易高质量发展、联通国内国际双循环的重要平台作用，为推动世界经济复苏注入新动能。”

当下，RCEP生效过百日，贸易伙伴间进出口额持续增长。众多企业抢抓机遇，进一步拓展市场。日资企业泰极（广州）汽车内饰有限公司报关课副课长钟明辉说：“凭借本地技术升级和新能源车企新订单，以及RCEP带来的关税减让、订单回流、采购成本减低等效应，我们更有信心完成2022年8亿元的销售目标。”

中国开放的大门越开越大。今年一季度，中国实际使用外资3798.7亿元，同比增长25.6%。面对国内外疫情反复、国际局势新变数增多的情况，众多跨国企业仍在华新设项目或新增产线，中国在其全球化版图中拥有举足轻重的地位。

新运营和创新研发中心在天津试运行、携手中企在茂名打造可持续航空燃料生产基地……“老广交”霍尼韦尔在华投资合作频传佳音。“中国是霍尼韦尔全球第二大市场，也是最大的增长型市场。”霍尼韦尔中国总裁余锋说，“公司看好中国经济基本面和数字经济、低碳等领域的前景，对持续扩大高水平对外开放倍感振奋，将加大在华投入。”

中国美国商会近期报告显示，在疫情等因素影响下，仍有超六成受访企业计划今年加大在华投资。华南美国商会近期报告也显示，超过九成受访企业选择中国作为投资目的地之一，过半专业服务企业将中国列为投资首选地。2022年，76%的美企有对华再投资计划。

中国吸引外资“量稳质升”，一季度高技术产业引资同比增长超50%，其中高技术服务业增长近60%。双循环新发展格局、低碳机遇……中国经济新动能正为外企提供更多新机遇。华南美国商会会长哈利·赛亚丁表示，外资企业仍对中国充满信心，中国市场的增长潜力、稳定的营商环境和工业聚群效应等优势吸引力不减。（参与采写顾小立）

(责编：王静、胡永秋)