人民网北京5月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月份，国家铁路累计发送货物3.3亿吨，同比增加3018万吨，增长10.1%，单月货物发送量、日均装车数等多项指标均创历史新高，呈现强劲增长态势。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团统筹疫情防控和运输组织，深入开展货运攻坚战，全力保障疫情防控物资和电煤、石油、粮食、化肥等关系国计民生重点物资运输，促进产业链供应链稳定，为民生托底、货运畅通、产业循环提供了有力支撑。

一是加大运力投放。充分利用疫情防控停开减开客车腾出的运输能力，大力实施以货补客策略，将线路能力、机车车辆、人员力量等资源向货运系统集中，为保障物流畅通、促进产业链供应链稳定多作贡献。统筹用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道和六大繁忙干线，打满货运能力，千方百计增运上量。4月份，大秦、唐包、瓦日、浩吉铁路货物发送量同比分别增长9.4%、26.2%、24%、49.5%。用好兰新、格库、兰渝等进出疆通道能力，加强新疆煤炭外运力度，同比增长17.7%。

二是实施精准保供。对防疫、涉农、电煤等重点物资运输开辟绿色通道，加强途中运行盯控，做到应装尽装、快装快运。4月份，国家铁路发送化肥、农药、种子等涉农物资603万吨，同比增长47.6%；加大上海、吉林、香港等重点地区保供力度，运用定制专列、高铁车厢、行李车等多种方式，快速高效运输各类重点物资；继续实施电煤保供行动，先后下达4批保供调度命令，国家铁路发送电煤1.1亿吨，同比增长12.1%，全国363家铁路直供电厂存煤达28.6天，保持较高水平；保障重点企业原材料、产成品运输，维护产业链供应链稳定，畅通国内大循环。

三是加强国际联运。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际列车运输组织，发挥国际国内协调机制作用，强化国际铁路合作，优化国际联运组织方案，提升铁路口岸站过货能力，保障国际供应链产业链稳定畅通。4月份，西部陆海新通道班列发送6.3万标箱，同比增长19.6%；中老铁路发送进出口货物13.2万吨，环比增长10%。充分发挥中欧班列战略通道作用，强化与国外铁路企业的沟通协调，积极应对国际因素影响，确保了中欧班列稳定开行。同时，加强铁路口岸疫情防控工作，严格落实人、物、设备、环境同防措施，降低疫情通过铁路口岸输入的风险。

四是优化运输组织。发挥全国铁路“一张网”和运输、调度、机辆等各专业工种“大联动机”的优势，组织党团员突击队打好货运攻坚战，统筹用好机辆装备和人员力量，提高装卸车效率。与地方政府和重点企业建立沟通协调机制，精准掌握运输需求，积极承接“公转铁”货源，科学调度运力资源，强化铁路两端接驳，打通运输服务“最后一公里”。4月份，国家铁路日均装车18.26万车，同比增长10.1%，创历史新高。

该负责人表示，下一步，铁路部门将坚持以市场需求为导向，积极服务疫情防控和经济发展大局，发挥国家铁路战略通道作用，加大货运保通保畅工作力度，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供有力运输保障。

(责编：王连香、吕骞)