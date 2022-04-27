栗翘楚 张文婷 张帆

保市场主体就是保就业、保民生，激活市场主体就能提升经济的韧性与潜力。近期我国疫情多点频发，餐饮业、制造业、旅游业等部分行业受影响严重，各部门密集出台了助企纾困政策，帮助小企业主、个体户渡过难关。4月26日起，人民网推出“助企纾困 应变克难”系列报道，聚焦受影响最严重的行业，倾听小企业主们在逆境中破局的决心、在困境中寻路的信心。

制造业是立国之本、强国之基。目前，我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类的国家，并连续12年位居世界第一制造业大国。

中国制造业发展离不开数量众多的中小企业，它们既是创业就业的主要领域，也是技术创新的重要主体。党中央、国务院历来高度重视中小企业的发展，新冠肺炎疫情以来，出台了一系列政策举措，帮助中小企业纾困解难、激发活力。在政策支持、中小企业自身努力之下，去年规模以上工业中小企业营业收入、利润总额分别增长了19.9%和25.6%，两年平均增长了9.9%和16.8%，增速都高于疫情前2019年的水平。

在全球化背景下，世界上任何一个地方的“风吹草动”都会影响到制造业发展。新冠肺炎疫情以来，中小企业遇到了哪些发展难题？政府出台的哪些帮扶政策起到了良好效果？面对阶段性困难，中小企业如何爬坡过坎？人民网对话两位制造业企业的负责人，邀你聆听他们的故事。

对话人物简介：

郭聪：大连鲁湘进出口有限公司总经理

井学占：金华乐嘉厨具有限公司企业生产部负责人

“蝴蝶效应”蔓延 全球供应链困扰加剧

人民网：新冠肺炎疫情以来，企业发展面临的最大难题是什么？

郭聪：作为一家服装代工企业，在全球化的背景下，世界上发生的每一件大事件，都会通过一系列连锁反应传导至我们。

比如2021年3月份发生的苏伊士运河“拥堵”，就给我们带来了不少困扰。作为外贸企业，我们跟国外品牌做贸易一贯使用信用证结算，即货物装船出提单后，我们把它寄给客户，对方收到后进行放款。然而，苏伊士运河被堵之后，货上不了船，也就意味着拿不到提单。但在这种情况下，订单依然得按计划进行生产，这就导致在那段时间，包括我们在内的很多贸易公司资金链非常紧张。

当然，这只是小插曲中的一个片段，此外还有成本的持续上涨。

首先是原材料，近期油价上涨让许多车主苦不堪言，而我们用的化纤材料就是一种石油副产品，其价格也是一路攀升。其次是人工成本的上涨，2021年，受新冠肺炎疫情冲击，东南亚地区的服装加工工厂无法生产、交付订单货物，大量订单回流国内，从而导致人工成本上涨。

大连鲁湘进出口有限公司生产间。受访者供图

井学占：作为一家生产锅具的企业，2020年以前，我们的市场主要聚焦在国外。然而，新冠肺炎疫情以来，在原材料及劳动力成本上涨、人民币升值等多重考验下，我们的产品正在逐渐失去竞争优势。

以去年11月为例，往年临近圣诞节，都是我们公司的生产“旺季”，然而，在去年那段时间，企业出口受到新冠肺炎疫情及全球供应链危机的影响，海运受阻，订单减少，价值8000万元的产品像小山一样堆在仓库。

“真金白银”直达 助企纾困政策稳增长

人民网：当前，多地加码纾困政策为市场主体减负，从企业角度来看，这些措施取得了哪些成效？还有哪些方面有待加强？

郭聪：对我们来说，这无疑是一场及时雨。这两年国家出台了一系列助企纾困的好政策，从减税降费到精准放贷，我们都享受到了“真金白银”的实惠。

但是，在一系列政策纾困的背景下，“招工难”的问题依然凸显。以我们服装行业为例，已经很多年没有招到年轻工人了。

当然，我认为有关部门已经看到了这一现象，全国上下都在大力提倡职业教育，我觉得十分有必要。

井学占：“只要思想不滑坡，办法总比困难多。”我们公司一直做出口，但近年一系列因素导致外销产品找不到新市场，时间长了，就会拖垮我们，“押注”内销市场是近几年做得最对的选择。

说来也很巧，2020年以来，国家出台了一系列出口转内销政策，给了我们一些希望。

但是将业务转向国内市场，对长期从事外贸生意的我们真是有点“水土不服”。

一方面是因为出口欧美和用于内销市场的产品，在规格和标准上存在差异，产品设计与制造的审美也不同，这就意味着标准需要重新认证，产品需要重新设计。这就又给我们增加了一项成本。

还有就是，我们通过前期的观察，发现不管是线上渠道，还是线下渠道，内销市场的竞争要比接外贸订单更激烈，对于我们这种中小企业来说，如果没有一个成熟的品牌和销售渠道很难在国内市场立足。但品牌的培育，渠道的打通都需要时间的积累，不可能一蹴而就。

乐嘉厨具生产车间。金华婺城区委宣传部供图

就在这种情况下，我觉得我们还是幸运的，通过这么多年积累的经验和过硬的品质闯开了一线生机。我们的产品赢得了小米小家电、永辉超市的青睐，成为它们的供货商之一。

编者注：2020年6月，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，从加快转内销市场准入、促进“同线同标同质”发展、搭建转内销平台等10个方面给予支持，旨在发挥政府引导作用，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。

今年1月，国务院办公厅再次印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，《意见》提出，到2025年，内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等衔接更加有效，市场主体内外贸一体化发展水平进一步提升，内外联通网络更加完善，政府管理服务持续优化，内外贸一体化调控体系更加健全，实现内外贸高效运行、融合发展。

4月20日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，强调围绕保市场主体加大助企纾困力度，并在制造业减税退税降费、金融系统向实体经济让利等方面提出要求。

“另辟蹊径”谋转型 持续创新解燃眉之急

人民网：面对困境，除了政策的有力支持，企业还有哪些应对方式？

郭聪：去年以来，我们的生产成本一直在上涨，但2021年的利润比2020年有所提升。原因在于2020年底接订单的时候，我们舍弃了一批低附加值的产品。这些订单虽然量不大，但款式比较多，利润相对也会高一些。

可以说在某种层面上，新冠肺炎疫情也是企业创新的催化剂，逼着我们进行转型。今年，我们决定再往前迈一步，即自己开发服装款式，反推给客户。

也就是说，过去我们接客户的订单，是对方把款式要求发过来，我们把样衣发过去确认，确认完以后提出意见后再发回来，我再做一轮，反复确认需要两至三个月时间。现在我们自己设计，自己选面料，这样的话我们两轮之内就能搞定，这样反复确认的时间也会缩短近一个月。

井学占：出口转内销无疑是政府通过看得见的手，利用政策为我们在国内市场开辟一条新路。然而，这并不是简单的将外贸产品直接内销这么简单，“转”的同时，面临的最大挑战就是内销团队的建设和产品重新开发。

面对国内大客户，我们组建了专门的内销团队。过去一年，仅两家企业的订单就接近3000万元，在一定程度上弥补了外贸缺口。

我们也发现，下沉市场有很多机会，为此，还发起了“产品下乡行动”，公司管理层每个星期都会组织员工下乡推销产品。目前，产品已进入金华、衢州等地近百个集镇的商超，每年可为公司创造近1000万元的销售额。

专家点评：

税收优惠减负成效显著 企业纾困还须练好“内功”

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员 盘和林

小微活，就业旺，经济兴。中小微企业是我国数量最大、最活跃的市场主体，在繁荣经济、吸纳就业、改善民生、促进创新等方面发挥着不可替代的作用。

然而，近几年受原材料价格上涨、订单不足、用工难用工贵、应收账款回款慢、物流成本高以及新冠肺炎疫情散发、部分地区停电限电等多种因素影响，大部分处在制造业中下游的中小企业经营负担加大。

眼下，从中央到地方也纷纷出手，一系列的纾困措施密集出台，助力中小企业度过难关。政府出台的税收优惠方面的政策，减负成效显著，起到了很大的作用。

对中小企业纾困帮扶，既要着眼当前，也要惠及长远。国家层面继续通过减税降费，来降低企业成本，对于有潜力的中小企业，可以通过产业基金投资的方式，来支持发展。对于原材料成本，要通过长协合同来稳固部分大宗商品的价格，降低通胀对中小企业业绩的影响。

此外，在外部市场没有恢复的情况下，企业最直接有效的行动还是要从内部开始。中小企业可以借助数字技术来优化生产，比如部署更多数智化、自动化设施来替代人工，提高自动化水平，提高制造业的生产效率；也可以通过国家提供的多元金融方案来解决融资难题，或者利用金融衍生工具来对冲风险。

记者手记：

疫情不断反复，市场纷纷扰扰，“一直谋求转型”，成了不少中小企业主近年来常常念叨的一句话。采访期间，记者真切地感受到，现阶段处于制造业中下游的中小企业复苏的根基并不牢靠，即便一些企业顺应市场变化迎难而上，但在此番“洗礼”中，来自成本和产业升级的压力和挑战依旧巨大。

值得庆幸的是，尽管前路漫漫，但大家并没有过于悲观，作为中国经济中最有活力的部分，中小企业正逐渐形成一种发展共识：单纯靠代工、出口的企业风险很大，应该由依靠外需为主，向依靠内需为主转型，积极开拓国内市场，打造自身品牌，充分利用两个市场、两种资源。

与此同时，国家出台的一系列政策措施也让中小企业吃上了“定心丸”：实施新的减税降费政策，加强金融支持，强化对中小微企业风险化解的支持力度......为的就是千方百计把市场主体保护好，让量大面广的中小企业缓过来、转起来，中国经济才能真正“青山常在，生机盎然”。

当然，光有“雪中送炭”的好政策是不够的，企业要闯过一时的难关，激发其长久的内生动力和创新活力，使生产经营迅速步入正轨，更好适应市场变化亦至关重要。唯有这样，企业才能走得更好、更远。

助企纾困 应变克难”系列报道：

之一：餐饮老板谈“回血之路”：疫下三年，我们如何“烹”出未来

(责编：张文婷、高雷)