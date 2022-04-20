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2022年全国知识产权宣传周活动启幕

2022年04月20日17:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者任妍）4月20日，国家知识产权局、市场监督管理总局联合中央宣传部等20个部委共同举办的“2022年全国知识产权宣传周”活动全面拉开帷幕，今年宣传周的主题是“全面开启知识产权强国建设新征程”。

党的十八以来，党中央把知识产权保护工作摆在更加突出的位置。2021年，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，面向未来十五年的知识产权强国建设新征程全面开启。

记者从国家知识产权局获悉，自2009年至今，全国知识产权宣传周已连续举办13届，成为我国知识产权领域传播范围最广、参与人数最多、社会影响最大的品牌活动，为在全社会营造尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化环境起到了重要推动作用，为建设知识产权强国提供了有力支撑。

2022年全国知识产权宣传周主题海报。图片来源：国家知识产权局

2022年全国知识产权宣传周主题海报。图片来源：国家知识产权局

2022年全国知识产权宣传周主题海报 。图片来源：国家知识产权局

2022年全国知识产权宣传周主题海报。图片来源：国家知识产权局

(责编：王连香、吕骞)

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