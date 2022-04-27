人民网北京4月27日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》，提出以推动高质量发展为主题，着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化和服务优质化。“十四五”期间，交通运输行业将统筹发展和安全，提升公路基础设施韧性，坚持科学耐久，维护路网良好技术状况，突出绿色低碳，促进资源集约节约利用，强化智慧创新，推动公路数字化转型，聚焦优质高效，提高公路运行服务水平。

交通运输部公路局副局长周荣峰介绍，目前我国公路总里程已达到528万公里，高速公路优等路率达到91.5％，普通国省干线公路优良路率达到84％。近年来，各级交通运输主管部门和公路养护管理单位深入贯彻落实“公路建设是发展，公路养护也是发展，而且是可持续发展”的理念，不断加强公路养护管理工作。“十三五”以来，全国累计投入养护资金1.29万亿元，实施预防养护135.6万公里、修复养护165.2万公里，实施公路安全生命防护工程116万公里，改造危旧桥梁5.8万座。

“十四五”期间，交通运输行业将加快构建统一开放、规范有序的公路养护市场，开展公路安全设施精细化提升行动，结合全国自然灾害综合风险普查，实施干线公路灾害防治工程；加快构建公路养护科学决策体系，形成更加智慧、更加精准的养护决策模型和工作机制；大力推进废旧路面材料等再生利用，鼓励服务区开展节能环保升级改造，加快推进充（换）电设施等新能源设施建设；研制推广基于人工智能的自动化巡查、基于物联网的养护工程质量管理等养护智能化应用，推动路网运行感知、交调等设施与公路基础设施建设改造同步规划、同步实施；持续加强联网收费系统优化升级，研究推广预约通行、定制出行、点单式服务等服务新模式。

交通运输部将完善公路养护管理相关的法律法规制度，研究制定公路养护科学决策、公路隧道高质量发展等指导意见，健全公路养护管理标准规范和技术指南等，构建公路养护管理的长效工作机制；落实用好“以奖代补”资金政策，研究进一步拓宽养护资金来源渠道，建立养护管理资金投入增长机制。

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