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工信部：提升“中国制造”品牌形象 增强国产汽车品牌竞争力

2022年04月26日18:07 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动行业质量技术创新和管理进步，促进制造业高质量发展，工业和信息化部近日印发《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》（以下简称《通知》），提出持续提升“中国制造”品牌形象，加强装备制造等重点行业品牌宣传，提升国产汽车品牌竞争力。

据了解，《通知》部署了推动企业质量管理体系升级、实施制造业质量管理数字化行动、深化企业先进质量管理工具与方法运用、提高制造业产品可靠性水平、提升制造业关键过程质量控制能力、提高质量公共服务效能、推动重点行业质量提升、加快推进工业品牌培育、持续提升“中国制造”品牌形象等九个方面的重点任务。

其中，《通知》提出聚焦机械、电子、汽车等重点行业，推动实施可靠性“筑基工程”和“倍增计划”，加强关键基础材料、基础工艺攻关，提高核心基础零部件、核心基础元器件可靠性水平，促进整机装备可靠性关键指标提升。

同时，《通知》要求地方工业和信息化主管部门、行业协会和专业机构要结合中国工业品牌之旅、全国品牌故事大赛、品牌创新成果发布、行业优质品牌培育等活动，宣传推广“中国制造”品牌，讲好“中国制造”品牌故事。充分发挥“中国品牌日”“全国质量月”等平台作用，加强与主流媒体合作，积极拓展“中国制造”的品牌传播渠道，宣传优秀“中国制造”品牌。加强装备制造等重点行业品牌宣传，持续做好中国汽车品牌向上发展专项行动，提升国产汽车品牌竞争力。

(责编：申佳平、高雷)

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