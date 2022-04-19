人民网记者 任妍

货物贸易进出口规模接连跨过5万亿、6万亿美元两大台阶；全年实际使用外资首次突破万亿元，同比增长14.9%。2021年，外贸外资稳中向好，彰显中国高水平对外开放成色。当前，百年变局和世纪疫情叠加，中国市场、中国机遇如何有效吸引外资，一系列政策举措如何提振外企信心？在博鳌亚洲论坛2022年年会即将召开之际，“外企看中国”系列报道从市场、政策、机遇三个角度，采访专家学者、外企代表，共议外贸外资行稳致远。

今年1-2月，全国实际使用外资2437亿元人民币，同比增长37.9%。中国经济长期向好的基本面没有改变，稳外资政策效果持续显现，营商环境不断优化，成为各国投资者来华投资兴业的信心来源。

同时，中国经济社会发展进程中催生出的新机遇，也成为了外企深耕中国市场的关键因素。多位在华外企代表、业界专家在接受人民网记者采访时表示，在外部环境日趋复杂的大背景下，中国坚持高质量发展、不断优化营商环境，中国市场的吸引力与日俱增、新发展机遇不断涌现。

扩大高水平对外开放提供市场新机遇

随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，我国国内超大规模市场优势得以发挥，国内大循环孕育的市场潜力，为外企在华发展提供了新的机遇和广阔发展空间。

今年的政府工作报告中提出，深入实施外资准入负面清单，落实好外资企业国民待遇。扩大鼓励外商投资范围，支持外资加大中高端制造、研发、现代服务等领域和中西部、东北地区投资。优化外资促进服务，推动重大项目加快落地。扎实推进自贸试验区、海南自由贸易港建设，推动开发区改革创新，提高综合保税区发展水平，增设服务业扩大开放综合试点。开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。

“今年的政府工作报告在进一步稳定外商对华投资预期的同时，也为外资企业提供了在华投资的新机遇。”中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，随着中国高水平对外开放信号不断释放、外资产业集聚平台开放创新，以及重大外资项目等政策加持，在华外企的信心进一步提振，对于稳外资、打通双循环都具有正向作用。

高通中国区董事长孟樸表示，近年来，中国坚持扩大开放，高通公司对中国市场的投入也越来越多，业务和合作伙伴持续扩大。“尤其是在支持中西部发展方面，高通公司一直积极助力重庆人工智能、物联网、汽车电子、智能网联汽车等重点产业的发展。未来，我们还将携手合作伙伴发掘更多合作机会。”孟樸说。

“我们非常感谢中国各级政府对宝马在中国发展给予的大力支持。延长到2040年的新合资合同，以及与之相关的宝马在辽宁继续投资项目的获批，是中国扩大高水平对外开放，尤其是汽车行业开放的最新例证。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐在接受记者采访时表示，中国是宝马集团的最佳选择与最优伙伴，集团将继续为中国的经济增长和社会发展做出长期贡献。

“双碳”目标提出开启绿色新机遇

在“双碳”目标引领下，中国发展方式和经济结构正在发生战略性转变。对于深耕中国市场的外企来说，低碳转型升级和可持续发展成为在华外企未来发展的必由之路。事实上，中国的“双碳”行动也增加了中国市场对全球企业的吸引力。

“‘双碳’目标的提出，对外资企业来说意味着新一轮绿色商机。”朱克力表示，“双碳”战略彰显了中国着眼未来可持续发展的决心和意志，外企可以更好地发挥自身积累的长期优势和技术能力，积极参与中国的产业结构优化升级和经济绿色低碳转型。当前，绿色发展新模式与数字经济新业态形成的绿色数字化新动能，不断加速企业流程再造、供应链协同创新和产业迭代兴替，在华外企与中国本土企业可以开展广泛而深入的协作。

完美公司相关负责人表示，未来，完美公司将在助力“双碳”目标实现方面持续发力，通过技术引进、升级、改造来实现企业生产发展的低碳高效模式，并继续坚持践行绿色发展理念，不断探索实现经济效益、社会效益和生态效益协调的可持续发展之路。

当前，云计算正在企业数字化转型和创新中扮演着越来越重要的角色，越来越多的企业通过云计算减少碳足迹、实现企业的可持续发展目标。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事 张文翊在接受记者采访时表示，亚马逊结合自身的资源和优势，设定了明确的目标，计划到2025年实现全球基础设施 100%使用可再生能源。亚马逊在中国的首个可再生能源项目已经在山东落地，第二个可再生风能项目也将于明年在吉林投入运营。

创新活力涌现带来发展新机遇

今年前2月，我国实际使用外资呈现稳中向好态势。从行业看，服务业实际使用外资金额1757亿元，同比增长24%。高技术产业实际使用外资同比增长73.8%，其中，高技术制造业增长69.2%、高技术服务业增长74.9%。

当前，中国正加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，不断激发科技创新活力，在此背景下，中国科技企业日益发展壮大，外企正加强与中国科技企业合作，催生出更多创新成果，在人才、创新、产业链等方面带来新机遇。

朱克力认为，外企作为中国创新发展进程的见证者、参与者和贡献者，不仅可以继续凭借其资金、人才、技术、管理等优势向中国市场输出价值，还拥有越来越多在华投资发展机会。特别是通过与中国本土企业合作，深耕中国市场，外企在数字经济和技术解决方案等方面可以开展更多创新尝试并催生创新成果，在全球供应链中享受共同发展的溢出效应，分享更多开放红利。

“中国市场机遇广阔且蕴藏着巨大潜力，长期以来，中国都是德意志银行集团最重要的市场之一。”德意志银行中国区总经理、德意志银行（中国）有限公司董事长朱彤告诉记者，为更好地把握各项机遇，德银中国积极调整自身的业务定位，除了继续以跨国企业、本地企业、金融机构等客户为中心做好金融服务支持，今年将进一步加强在可持续金融、人民币国际化、金融科技创新等方面投入，充分把握中国经济持续健康发展和资本市场对外开放不断深化所带来的历史机遇。

外资加码中国，不仅着眼当下，更为拥抱未来。

“中国不仅是全球最大的汽车市场、最大的新能源汽车市场，更是全球最重要的生产基地、创新基地。”宝马集团负责人表示，在先进制造业方面，宝马集团的沈阳生产基地将和全球生产网络一起，向着代表“精益、绿色、数字化”的生产理念进化。宝马集团对中国市场的长期发展有信心，会持续加大在华投资，也有信心与中国伙伴共创共赢。

(责编：杨曦、吕骞)