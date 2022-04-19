人民网北京4月19日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，4月19日，工业和信息化部召开电视电话会议，部署保障产业链供应链畅通稳定、促进工业经济平稳增长工作。

会议强调，面对工业经济下行压力，要把畅通产业链供应链作为当前稳定工业经济运行的首要任务。着力打通物流运输堵点卡点，促进受疫情影响较大的地区尽快复工复产，集中力量保障重点产业链供应链循环畅通，大力扶持中小企业，促进工业经济平稳运行。

会议要求，各地工信主管部门要切实担负起维护产业链供应链畅通的主体责任，加强与有关部门协同配合，强化部省联动，抓实抓细保畅通、促稳定各项措施。要进一步细化实化保障重点产业链供应链“白名单”企业正常运转的各项措施，根据实际扩大“白名单”范围，“一企一策”做好保障服务，以点带链、以链带面确保重点产业链运转顺畅。指导企业完善疫情防控应急预案，因地制宜探索科学精准防控措施，促进企业稳定生产和保通保畅。

同时，加强通信大数据对畅通物流的精准支撑，优化通信行程卡服务，向经各地级市及以上联防联控机制审核确认的相关货运司乘人员提供便捷、高效、规范的通信行程信息服务，保障货运物流顺畅通行。扎实做好重点医疗物资生产供应，加强监测调度，稳定企业生产，全力保障疫情防控需求。

此外，抓好各项助企纾困政策落地，加强产融合作，充分发挥科技创新再贷款和交通物流领域再贷款支持作用，帮助交通运输、物流仓储中小微企业缓解资金压力，深入开展“一起益企”中小企业服务、防范化解中小企业账款拖欠等专项行动，切实帮助企业解决生产经营中的困难问题。加强工业经济运行态势分析，持续跟踪监测产业链供应链堵点卡点，加强风险研判，做好政策储备和应对预案。

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