人民网北京4月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日公布了新修订的《中国人民银行执法检查程序规定》（以下简称《执法检查程序规定》）和《中国人民银行行政处罚程序规定》（以下简称《行政处罚程序规定》），将于6月1日起施行。

据介绍，修订后的《执法检查程序规定》共七章六十一条，与原规定相比，新规定主动适应信息化监管需求，发挥“大数据”监管效能，将非现场检查与现场检查并重，明确了非现场检查的方式和运用、电子数据的法律效力；进一步规范执法检查程序、证据收集等；落实对行政执法活动的法制审核要求；构建以整改为核心的检查结果处理流程，督促被检查人切实加大整改力度，落实各项管理要求。

修订后的《行政处罚程序规定》共八章五十九条，与原规定相比，新规定以“查处分离”为核心，明确了执法部门、法律部门和行政处罚委员会的职责分工，进一步细化行政处罚过程中案件管辖、立案、调查、审理、审议、陈述申辩和听证、决定等程序；全面落实行政执法公示制度、执法决定法制审核制度，增强了行政处罚工作的透明度；注意加强行政处罚程序与其他法律程序的衔接，注重依法保障行政相对人的合法权益。

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