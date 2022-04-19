人民网北京4月19日电 （记者许维娜）智能交通是我国扩大新型基础设施建设和投资、加快数字经济向智能经济升级发展的关键动力。

日前，国研经济研究院等机构联合发布《中国智能交通产业生态发展战略研究》报告（以下简称“报告”），重点分析了智能交通对我国经济社会发展的全局意义，并给出了中国智能交通路线的发展方向建议。

报告指出，在全球“智能革命”中，交通运输作为国民经济基础性、先导性部门，需要“先行一步”提升效率和效益。当前，我国汽车制造、集成电路产业链仍处于后发追赶阶段，未来要实现高水平的科技自立自强、产业链自主可控，智能交通是近在眼前、必须抢抓的重要制高点。

报告认为，我国作为世界第一汽车市场大国的地位进一步巩固，正向世界汽车强国迈进。这也意味着我国发展智能交通可以借助超大规模市场优势，打造平台经济，用平台构建市场、扩大需求，用市场吸引技术、集聚要素，从而转化形成整个产业生态的国际竞争力。

国务院发展研究中心党组成员、研究员余斌指出，我国具备加快智能交通产业发展的多方面有利条件，现代化交通基础设施网络处于领先地位，智能交通相关技术研发水平也已进入全球第一方阵，超大规模市场优势已成为交通强国的重要支撑。我国智能交通的快速发展，有助于解决传统交通领域存在的诸多问题，特别是在保障交通安全、缓解城市拥堵、促进节能减排、实现“双碳”目标等方面发挥重要作用。

余斌强调，构建我国智能交通产业生态，关键要做好技术创新和制度创新，做好有效市场和有为政府的结合，理清不同主体间的权责边界，充分调动头部企业和各方面的积极性。

国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京表示，随着前沿科技与交通的深度融合，智能交通跃上新的发展快车道。这将为交通基础设施智能化、交通发展模式绿色化，交通运行自动化和交通出行人性化等方面提供强力支持，并给社会带来生产和生活方式的极大改变。

王笑京分析称，智能交通发展要与社会和经济发展相协调，充分发挥企业主体作用，综合考虑技术实用性和商业化效益，形成可持续发展的产业生态。百度等企业的智能交通实践已经取得了一定成果，应当鼓励先试先行。

百度智能交通主任架构师张海林表示，报告以百度为例，聚焦其“聪明车、智慧路、智能云、高精图”的自主可控技术亮点，展示智能网联、智慧交管、智慧交运、智慧高速、智慧教育、智慧文旅等一批具有鲜明行业属性、产业带动面广的解决方案，以及“松耦合，易集成，可扩展、广赋能”标准化产品和定制化服务，促进自动驾驶、车路协同、大数据、高精度地图、5G、数字孪生等新技术，与交通产业聚变，助力数字交通“十四五”建设，服务国家交通强国战略。

中国信息通信科技集团副总经理、专家委主任，无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝表示，智能交通与智慧城市体系建设需要协调发展。在“双智”城市发展中，数字化、智能化、网联化已成为重要驱动力，而智慧城市的实现也依赖于智慧交通基础设施的布局。

他强调，中国将走出“智能网联与智慧城市”的发展模式：通过像百度、中国信科等高科技企业实践，走出“聪明的车+智慧的路+协同的云”的车路云协同发展模式，支撑我国汽车产业和智慧城市的变革，并将培育出新业态、新商业模式。

此外，报告预计，得益于5G、自动驾驶、车路协同等技术，我国智能交通将进入大规模商业化阶段。到2035年，我国智能交通产业生态将保持全球领先水平。其中，智能网联新能源汽车居于汽车生产销售主导地位，以车路协同为基础的高水平自动驾驶服务基本普及，大城市交通拥堵得以根本缓解等。

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