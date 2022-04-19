人民网北京4月19日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，2022年4月1日起实施大规模增值税留抵退税政策以来，全国税务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取一系列有力措施，依法规范、高效快捷为纳税人办理留抵退税，促进政策红利直达快享。4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。

今年实施大规模增值税留抵退税，相当于为市场主体新增约1.5万亿元现金流，有力帮助企业在生产经营中轻装上阵。

国家税务总局货物和劳务税司有关负责人介绍，税务部门强化政治担当，健全工作机制，优化服务举措，狠抓工作落实，确保了留抵退税政策落细落地。4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1.7万户，占比3.2%，涉及退税金额1780亿元，占比42.4%。

为既快又准释放政策红利，惠及市场主体，税务总局及时升级税收征管信息系统，优化功能，改进流程，便利广大纳税人高效办理、及时享受。各地税务部门有针对性加强政策宣传辅导，帮助纳税人理清退税账，并加快审核进度，动态分析纳税人申请退税情况，及时调配退税审核、系统运维等人力资源配置，强化与地方政府及财政、人民银行等部门联动协同，合力推动政策加速落地，为企业“轻装快跑”添劲加力。

增值税留抵退税款及时到账，为市场主体注入了资金“活水”，解了许多企业的燃眉之急。据税务部门对已收到退税资金的企业抽样调查显示，企业所获退税款主要用于扩大生产、技术研发、购买原材料、支付工资等方面，其中用于扩大生产的企业占比28.1%，资金占比44.5%。受访纳税人普遍认为，这次留抵退税犹如“及时雨”，让企业有实实在在的获得感，政策效应明显。

国家税务总局货物和劳务税司有关负责人表示，税务部门将继续采取有力有效措施，强化跨部门协同联动机制，优化退税审核流程，提升留抵退税政策落实质效，进一步增强纳税人获得感。

与此同时，为确保留抵退税政策落准落稳，防范骗取留抵退税风险，全国税务系统上下联动，加强风险防控，筑牢防范骗取留抵退税的防线。国家税务总局税收大数据和风险管理局有关负责人介绍，在确保依法规范、高效快捷地为纳税人办理留抵退税的同时，税务部门依托税收大数据，进一步健全以“信用+风险”为基础的税务监管新体系，将风险防控措施嵌入留抵退税业务办理的全过程，构建“事前预审、事中审核、事后抽检”的风险防控机制，对留抵退税纳税人风险进行全景扫描、精准画像，根据扫描画像结果采取相应的防控措施。

具体来看，税务部门事前对符合留抵退税申请条件的纳税人进行风险研判，对存在异常情况的纳税人进行约谈提醒、督促整改。事中对提交留抵退税申请的纳税人信息进行审核校验，对纳税人风险状况进行研判，根据研判结果分类办理。事后对已办理留抵退税的纳税人加强跟踪管理，常态化开展风险分析，精准识别发现违规享受疑点企业，快速有效核实处置。对违规享受的追回已退税款，涉嫌骗取留抵退税的及时移交稽查部门查处。

国家税务总局税收大数据和风险管理局有关负责人表示，税务部门将扎实有序推进风险防控工作，织牢织密风险防控网，严防违规享受留抵退税政策风险，让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中，确保留抵退税政策精准有力落实到位。

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