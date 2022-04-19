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税务部门公开曝光5起骗取留抵退税案件

2022年04月19日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者车柯蒙）大规模增值税留抵退税政策实施以来，各级税务稽查部门通过运用税收大数据加强分析、受理举报等方式，精准筛选疑点线索，对采取虚增进项、隐匿收入、虚假申报等手段骗取留抵退税违法行为“露头就打”。目前，税务稽查部门已立案查处一批骗取增值税留抵退税案件，并于4月19日公开曝光5起，释放了严厉打击骗取留抵退税违法行为的强烈信号。

一是河北查处一生产企业骗取留抵退税案。税务总局驻北京特派办组织河北省承德市税务稽查部门根据税收大数据筛选的疑点线索，联合公安部门查处某生产企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税案件。经查，该企业取得虚开发票29份，骗取留抵退税19.31万元。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

二是广东查处一中介服务企业骗取留抵退税案。广东省珠海市税务稽查部门根据举报线索分析发现，某中介服务企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税4.1万元，且存在对外虚开发票疑点。经与公安部门联合调查，确定该企业为一个通过接受虚开发票骗取留抵退税犯罪团伙实际控制的企业之一。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

三是江西查处一矿业公司骗取留抵退税和偷税案。江西省赣州市税务稽查部门依据大数据分析，查处大余县闽鑫钨业有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案件。经查，该企业通过个人收款不申报隐匿销售收入818.15万元，还通过注册空壳小规模纳税人企业违规享受低税率或者免征优惠转移销售收入1337.3万元，共计偷税365.04万元、骗取留抵退税78.64万元。税务稽查部门依法追缴企业偷税款共计365.04万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金；追缴企业骗取的留抵退税78.64万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处2倍罚款。

四是西藏查处一商贸企业骗取留抵退税案。西藏拉萨市税务稽查部门根据自治区局税收大数据分析线索，查处西藏鸿俐轮胎商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该企业通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税30.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

五是辽宁查处一交通运输企业骗取留抵退税案。辽宁省辽阳市税务稽查部门依据上级风险推送线索，查处辽阳市双合货物运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该企业通过利用个人银行卡收取运费隐匿公司营业收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税10.81万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

国家税务总局稽查局有关负责人表示，下一步，税务部门将会同公安等部门，持续加大打击力度，严肃查处骗取留抵退税违法行为，特别是运用税收大数据精准发现、重拳打击团伙式造假虚开骗取留抵退税，为留抵退税政策落准落稳保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(责编：王连香、吕骞)

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