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第19届亚洲运动会金银纪念币来了！4月28日发行

2022年04月19日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行将于4月28日发行第19届亚洲运动会金银纪念币一套。该套金银纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为第19届亚洲运动会会徽，并刊国名、年号。5克圆形金质纪念币背面图案为杭州奥林匹克体育中心体育场，辅以城市建筑、山水、桂花等元素装饰组合设计，并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为第19届亚洲运动会吉祥物，辅以火炬、三潭印月、飘带等元素装饰组合设计，并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。5克圆形银质纪念币背面图案为第19届亚洲运动会吉祥物电子竞技运动造型，辅以互联网科技符号、跑道等元素装饰组合设计，并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，5克圆形金质纪念币为精制币，含纯金5克，直径20毫米，面额80元，最大发行量10000枚；30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量20000枚；5克圆形银质纪念币为精制币，含纯银5克，直径22毫米，面额2元，最大发行量100000枚。

(责编：罗知之、吕骞)

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