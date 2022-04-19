人民网北京4月19日电 （王仁宏）“依法合规经营是任何企业都必须遵循的一个重大原则，国有企业特别是中央企业在这方面必须发挥表率作用。”国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办今日举行的一季度央企经济运行情况新闻发布会上表示，要打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治央企目标，推动中央企业合规管理体系建设。

据悉，国资委已于近期印发《中央企业合规管理指引（试行）》，对责任主体、重点领域、运行机制等提出了明确要求。同时，聚焦劳动用工、知识产权、个人信息保护等重点领域，印发一系列专项合规指南，指导企业细化工作举措，切实防范风险。

彭华岗表示，中央企业认真落实有关要求，大力推进合规管理体系建设，目前中央企业普遍在内部建立了合规委员会，逐步建立由业务部门、牵头部门、监督部门组成的合规管理三道防线。全系统合规管理人员已超3万人，这将对提升管理水平、切实防范风险、保障高质量发展发挥了积极作用。

下一步，国资委将进一步加大中央企业合规管理的推进力度，指导中央企业着力打造事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责的全覆盖、全链条的合规管理体系。

一是出台一个办法。加快制定《中央企业合规管理办法》。从组织机构职责、制度建设、运营机制、考核评价等方面加大管理力度，将软约束提升为硬要求，通过《办法》把中央企业的合规管理体系进一步规范化。

二是抓好一个专项。深入开展“合规管理强化年”专项工作，聚焦突出问题和薄弱环节，从健全制度、完善工作机制、健全三道防线、抓好境外合规、夯实组织基础、打造合规文化六个方面强化合规管理。

三是开展一次排查。组织中央企业开展全级次、全领域、全方位经营业务合规风险排查，深入查找问题根源，及时完善制度流程，坚决堵塞管理漏洞。

四是建设一个系统。指导中央企业加快建立覆盖全级次企业各业务领域的合规管理在线系统，充分发挥全留痕、可回溯、易检查的优势，努力实现多点联控与中心管控的有机结合，以信息化、数字化为依法合规经营提供有力的支撑。

“我们相信，随着这些工作的推进，一定会在中央企业建立起比较完善、比较规范的合规管理体系，更好地促进中央企业合规管理，为全社会的企业作出表率。”表示。

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