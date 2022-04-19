人民网北京4月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部公路局局长吴春耕表示，建立重点物资车辆的通行证制度，是应急状态下努力保障重点物资跨区域、跨省份运输的一个重要举措。对此，交通运输部向有关单位，对规范通行证的制度发放、使用管理等工作作出了部署安排。截至4月17日，全国23个省份已按要求建立通行证制度，10个省份31个应急物资中转站陆续启用，上海港集卡通行证稳步实施，重点物资运输保障明显改善。

吴春耕介绍，交通运输部重点开展了以下四项工作。

一是明确通行证的启动程序。正常地区按照规定是不需要通行证，有疫情的地区，由中高风险所在地的省级联防联控机制根据本地区疫情防控的形势和重点物资运输的需求，研判决定是否启用通行证制度。同时，前期已经印发通行证的省份，要加快与全国统一样式的通行证过渡转换，做好工作衔接。

二是规范通行证的使用范围。通行证主要集中在医疗与防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资以及农业、能源、原材料、重点工业品等一些重要的生产物资。启动通行证的省份也可根据辖区内产业链供应链上下游的实际需求，适当拓展通行证的使用范围。

三是建立通行证的发放渠道。已经启用通行证制度的省级联防联控机制，将按照全国统一格式来监制，由启用通行证地区的收发货单位向所在地的发改委、工信部、公安部、交通运输部、商务部、农业农村部等部门免费申领。以上部委会根据保供企业、物资需求方、运输企业等收发货单位的需求，按照轻重缓急、注重时效、安全便利的原则，归口分别来核发。

四是规范通行证使用的过程。通行证按照“一车一证一线路”来使用，人、车、证、线路必须是与通行证标明的信息保持一致，可在有效期内重复使用，纸质的和电子通行证具有同等效力。目前，交通运输部依托信息化手段推动通行证网上办理，线上线下多渠道发放。对持有通行证并符合防疫要求的车辆，有条件的地区要设立专用通道，保障车辆快速通行。此外，运输起讫地均未建立通行证制度的，无需办理通行证。

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