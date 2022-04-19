人民网北京4月19日电 （黄盛）今日，国新办举行一季度央企经济运行情况新闻发布会。会上，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了2022年一季度央企经济运行情况。

彭华岗表示，今年一季度，央企累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%，累计完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，同比增长4.6%。应该说，一季度央企经济效益稳步增长、运行质量持续改善。

国资委秘书长、新闻发言人彭华岗。来源：国新办官网

央企经济运行保持良好态势

“在外部形势日益趋紧、下行压力明显加大、经营风险显著增多的情况下，央企经济运行保持良好的态势十分不易。”彭华岗表示。

据悉，一季度央企研发经费投入1514.2亿元，同比增长18.9%，研发经费投入强度同比提高0.05个百分点；营业收入利润率6.8%，与去年同期持平，总体保持在较高水平；年化全员劳动生产率72.7万元/人，同比增长13%；3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在年初确定目标内。同时，一季度央企原油产量、成品油销量、发售电量、原煤产量、钢材销量、造船完工量等实物指标均实现了同比增长，中央工业企业累计实现净利润2984.7亿元，同比增长23.7%，高于央企整体增速10个百分点。

彭华岗介绍说，一季度央企社会贡献进一步彰显，上交税费7348亿元，同比增长20.9%，明显高出企业营业收入、利润总额和净利润增速。“比如，央企在全力保障能源电力供应，高质量服务保障北京冬奥会、冬残奥会，驰援吉林、上海等地抗击疫情等方面积极作为，发挥了重要作用。”彭华岗认为。

对此，中国企业研究院首席研究员李锦向人民网财经表示，央企一季度经济运行实现良好开局十分不易。2022年一季度乃至上半年稳增长的压力较大大，能够实现效益正增长、稳住增长势头就是胜利。总体看来，国资委提前谋划、快速行动，积极应对困难挑战，企业经济运行稳中有进，实现了良好开局，做到了开局稳。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国向人民网财经表示，今年前两个月，市场整体表现较为强劲，内需、外需的较快增长，是支撑一季度央企实现开局稳的根本原因。特别是2月下旬以来，我国个主要部门出台了一系列惠企政策，这些政策举措的落地实施，进一步帮助企业缓解了外部不利因素的冲击。此外，央企近年来不断深化改革发展，提升了自身的稳定发展能力，增强了整体竞争力为有力应对外部不确定性冲击奠定基础。

增产稳供拉动投资作用明显

央企一季度在经济运行取得较好成绩的同时，也为稳定宏观经济大盘作出了重要贡献。

据彭华岗介绍，一季度央企在增产稳供方面发挥着基础保障作用。一季度，央企油电煤钢等实物量指标平稳增长，原油产量同比增长4.2%，国内天然气产量同比增长6.5%，发售电量分别同比增长3.6%、6.1%，原煤产量同比增长8.7%。

李锦向人民网财经表示，一季度，中央工业企业效益贡献突“四率”同比明显优化，企业生产运行平稳有序，营业收入、固定资产投资、社会贡献总体呈稳中有进态势。全员劳动生产率不断提高，整体资产负债率保持稳定。特别是石油石化、电网、军工等行业同比大幅增长，对央企效益增长做出重要贡献。此外，钢铁、煤炭、建筑、通信等行业效益实现平稳增长，对央企效益增长起到重要支撑。

彭华岗还表示，一季度央企扩大有效投资发挥投资拉动作用，在一季度央企完成的5194亿元固定资产投资（不含房地产）中，石油石化、钢铁、电网、交通运输、通讯等行业固定资产投资增速超过15%，制造业固定资产投资完成801亿元，同比增长10.6%，一大批重点工程、重点项目在一季度落实落地。

“重大项目的推进，更多的是着眼于稳投资和稳中长期发展。不过从短期发展来说，也会带来较大的积极影响。”刘兴国向人民网财经表示，通过重大项目投资的落实，在形成实物资产的过程中，将直接拉动上游产品市场有效需求的增长；重大项目的实施在稳投资的同时，相应地增加用工需求，形成增量工资收入，进而形成新的消费需求，拉动消费市场发展；此外，通过重大投资项目的落实，也会对稳信心做出积极贡献，进而带动社会资本积极投资。此外，重大项目的落地实施，对于央企稳增长也将构成积极支撑。

李锦认为，央企的下一步着力点是稳增长、保供稳价、稳科技创新、稳产业链供应链、稳企业管理与防风险、稳产业生态，同时还要落实助企纾困等政策措施。

(责编：王连香、吕骞)