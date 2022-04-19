人民网北京4月19日电 （记者杜燕飞）人民银行和外汇局18日发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》（以下简称《通知》），从支持困难主体救助、加强实体经济支持、促进外贸出口发展等三方面提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。

外汇局有关部门负责人表示，在23项政策举措中，外汇局提出了6大服务举措，优化外汇和跨境人民币业务办理，促进外贸出口平稳发展，加大外汇管理对实体经济支持力度，为中小企业带来实实在在的政策红利。

贸易外汇收支便利化政策推广至全国

在提升贸易便利化水平方面，《通知》明确，将优质企业贸易外汇收支便利化政策推广至全国，稳步开展更高水平贸易投资人民币结算便利化试点，鼓励银行将更多优质中小企业纳入便利化政策范畴。进一步拓宽结算渠道，支持符合条件的非银行支付机构和银行凭交易电子信息，为跨境电子商务、外贸综合服务等贸易新业态相关市场主体提供高效、低成本的跨境资金结算服务。

“该项举措不仅将优质企业便利化政策扩大到全国，而且将优质中小外贸企业纳入便利化政策范围，加大了对中小企业支持力度，助力外汇结算‘秒申请、分钟办’。”上述负责人表示，对于以中小企业为主的跨境电商等贸易新业态业务，适应小额、海量、电子化的交易特点，进一步丰富结算渠道，降低结算成本，促进外贸出口发展。

在便利企业开展跨境融资方面，《通知》提出，支持符合条件的高新技术和专精特新中小企业开展外债便利化额度试点。进一步便利企业借用外债，支持非金融企业的多笔外债共用一个外债账户。支持企业以线上方式申请外债登记。同时，《通知》还进一步便利具有贸易出口背景的国内外汇贷款结汇和购汇偿还。

“这些举措便于外贸企业充分利用国内、国际两个市场、两种资源，从海外获取低成本的融资。”上述负责人表示，专精特新中小企业也首次被纳入试点范围，扩大了政策惠及面。

此外，《通知》指出，支持银行通过电子化等方式提高业务办理效率，推动金融机构实现业务办理的网络化、无纸化，为企业提供更加高效便捷的跨境资金结算服务。

进一步完善企业汇率风险管理服务

近年来，人民币汇率双向波动、弹性增强，中小外贸企业加强汇率风险管理的重要性愈发凸显。

《通知》明确，金融机构要及时响应外贸企业等市场主体的汇率避险需求，支持企业扩大人民币跨境结算，优化外汇衍生品业务管理和服务，降低企业避险保值成本。鼓励有条件的地区强化政银企合作，探索完善汇率避险成本分摊机制，扩大政府性融资担保体系为企业提供贸易融资、汇率避险业务的担保，提升企业应对汇率波动能力。

“《通知》提出要引导银行优化服务、降低交易成本、扩大本币结算、加强银政企合作等多项措施，有利于进一步完善企业汇率风险管理等服务，”上述负责人介绍，各银行分支机构把衍生品专业化业务做得更深入，可以帮助当地小微企业管理好外汇风险敞口，助力小微企业发展。

数据显示，2021年企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模同比增长59%，高于同期银行结售汇增速36个百分点，推动企业套保比率同比上升4.6个百分点至21.7%，显示出企业汇率避险意识增强，风险中性经营理念提升。

《通知》同时明确，中国外汇交易中心免收中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费。

记者梳理，这一政策红利较之2021年有了大幅提升。2021年，中国外汇交易中心减半收取中小微企业衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费。

推动中国债券市场整体开放

《通知》明确，推动银行间和交易所债券市场统一准入标准，简化入市流程，完善境外投资者投资境内债券市场资金管理。优化境外机构境内发行债券（熊猫债）资金管理，熊猫债发行主体境内关联企业可按实需原则借用相关熊猫债资金。进一步便利合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）办理境内证券期货投资资金登记业务。

“整体看，这些举措有利于推动中国债券市场整体开放，统一外资投资境内债券市场资金管理规则，优化资金汇出入管理手续，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，吸引更多境外投资者进入中国债券市场。”上述负责人表示。

在加大出口信用保险支持力度方面，《通知》明确，发挥出口信用保险增信保障作用，引导保险机构做好对中小微外贸企业的金融服务，进一步提高保险理赔效率。深化政保银企四方合作，通过跨境金融服务平台“出口信保保单融资”应用场景，提供更丰富的跨境贸易背景信息和更便捷的核验服务，精准服务外贸企业，扩大保单融资规模。

(责编：王连香、吕骞)