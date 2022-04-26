人民网北京4月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2022年3月份金融市场运行情况。数据显示，3月份债券市场共发行各类债券59451.8亿元。

债券市场发行方面，具体来看，国债发行6300亿元，地方政府债券发行6186.7亿元，金融债券发行8872.8亿元，公司信用类债券发行13854.4亿元，信贷资产支持证券发行451.6亿元，同业存单发行23206.8亿元。

债券市场运行方面，3月份，银行间债券市场现券成交23.5万亿元，日均成交10232.6亿元，同比增加23.7%，环比减少5.5%；78%的交易单笔成交量主要分布在500-5000万元，15%的交易单笔成交量在9000万元以上，单笔平均成交量5024万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交1585.2亿元，同比增加85.3%，环比增加23.7%。商业银行柜台市场债券成交17.1万笔，成交金额287.9亿元。

债券市场对外开放方面，截至2022年3月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.9%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.9万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.4万亿元、占比62.7%，政策性金融债1万亿元、占比26.1%。

货币市场运行方面，3月份，银行间货币市场成交共计118万亿元，同比增加17%，环比增加32.9%。其中，质押式回购成交106.8万亿元，同比增加20.9%，环比增加34.1%；买断式回购成交5575.8亿元，同比增加14.4%，环比增加45.2%；同业拆借成交10.6万亿元，同比减少11.4%，环比增加21.9%。交易所标准券回购成交37.8万亿元，同比增加28.6%，环比增加39.5%。

股票市场运行方面，3月末，上证指数收于3252.2点，较上月末下跌210.1点，跌幅为6.1%；深证成指收于12118.3点，较上月末下跌1337.4点，跌幅为9.9%。3月份，沪市日均交易量为4382.3亿元，环比增加11.8%；深市日均交易量为5782.2亿元，环比增加5.3%。

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