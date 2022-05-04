人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）记者从北京大兴国际机场获悉，根据5月3日北京市新冠疫情防控工作新闻发布会要求，即日起，旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸检测阴性证明、北京健康宝扫码绿码以及体温正常。

此外，5月5日起，进入航站楼所有人员须持有7日内核酸检测阴性证明，同时也须北京健康宝扫码绿码以及体温正常。

大兴国际机场相关负责人表示，“五一”假期，大兴机场已执行进入航站楼所有人员须持48小时内核酸检测阴性证明、北京健康宝扫码绿码以及体温查验正常等疫情防控要求。

“特别提醒广大旅客：关注疫情政策变化，提前做好出行规划。”该负责人表示，“即日起，旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸检测阴性证明”，专指假期后乘机旅客仍需48小时内核酸检测阴性证明；“5月5日起，进入航站楼所有人员须持有7日内核酸检测阴性证明”，主要指接机、工作、有进出需要等相关人员。

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