黄盛

一座2500万人口的城市，紧急动员全员核酸、筹调医疗物资、提供民生保障，这是一场怎样的大仗、硬仗？

“这30天来，我们‘白加黑’日夜连轴转，脱下防护服身上已被汗水浸泡、浑身肿痛。”国药集团新乡市二院的“95后”医务工作者马爱娇是援沪医疗队的一员，她说：“这段经历终身难忘！”

从兰州到上海，跨越2000公里的援驰，中国中化送来了羊肉、水果、蔬菜，一个个深夜、一批批物资陆续送到居民家。“这是我吃过最好吃的羊肉。”在微信感谢的背后，是中国中化人的不懈付出。

90%的志愿者注册比例，中国人寿养老险上海分公司党员干部，积极参与志愿服务，并取消了终止理赔申请资料、取消了定点医院限制，为上海百姓提供了保险保障。

特殊时期，特殊精神，特殊担当。自3月中旬以来，随着上海抗击新冠肺炎疫情的推进，作为国民经济“稳定器”“压舱石”的国有企业火速驰援，雪中送炭。在昼夜抗击疫情的医护队伍中、在封控社区的保供一线、在方舱医院的建设工地上，一个个令人感动、欣慰的画面背后，是众多国有企业职工的无私付出和“共产党员先上”的自觉，筑起了一道疫情防控的屏障。

紧急动员 千里驰援

国有企业捐助的生活物资。受访者供图

取样、震荡、加样、提取、转板，马爱娇的工作每天都需要重复上万次，但每一步都要细心再细心，对每一份标本负责。巨大的标本量、密不透风的防护服、酸痛的肩膀和手腕、起雾的防护面罩、逐渐炎热的天气，时常让她感到体力不支和窒息。

“累到实在坚持不住，就靠在实验室门框休息一会，过会再继续投入到工作中了。”马爱娇说：“太多的援沪医疗工作者，以实际行动诠释着担当与责任，我们都是守‘沪’者。”

万众一心披甲来，携手守“沪”山河安。解决上海人民的“燃眉之急”，也是众多国有企业千里驰援的重要任务。

“大西北的羊肉是我此生吃过最好吃的羊肉，感谢兰州‘雪中送炭’的温暖！”中国中化蓝星埃肯有机硅事业部运营副总监吴建忠看到这条上海朋友的感谢微信时，紧张了四、五天的心情终于舒缓下来。

今年4月，上海疫情防控压力逐步加大，部分处于封控中的上海市民亟需基本生活物资。吴建忠看在眼里也急在心里，一方面每日跟进疫情防控进展，一方面关注着周边人们生活品的短缺困难。

“可否请兰州硅材的同事帮忙筹措支援物资，驰援上海？”在吴建忠的协调下，中国中化埃肯硅材料（兰州）有限公司在4月8日兵分三路，进行蔬菜、水果、肉、奶粉、尿不湿等物资筹措，并与在上海的吴建忠接洽运输配送事宜。

从甘肃到上海，这趟跨越2000公里的驰援，克服重重困难，成功将羊肉、速食牛肉拉面、水果、蔬菜、防疫口罩、纸尿裤等暖心物资运抵上海，以解了“燃眉之急”。4月13日深夜，一批批支援物资冒着大雨陆续送达居民的家中。

4月16日下午1点半左右，上海崇明方舱医院的孙医生收到了中国石油上海销售公司送来的168双应急“手术鞋”。

由于中国科大附一院（安徽）医疗团队164位援沪人员接到任务时十分紧急，很多医护人员只带了一双手术鞋就来了上海，但方舱医院的医护人员如果只有一双鞋进出隔离区，将多一层传染风险。在上海抗击疫情最关键的时刻，去哪里找尺码合适的“手术鞋”成了难题，中国石油上海销售公司解了这次的“燃眉之急”。

中国石油上海销售公司嘉定南区党支部书记袁婷婷在收到孙医生的求助后，几经辗转终于找到了医疗队想要的“手术鞋” 。“在上海抗击疫情最关键的时刻，全国各地人士驰援上海，这个时候我们更应该尽己所能为上海做贡献。”袁婷婷说。

“上海充满了活力、魅力和吸引力。通过大家的齐心协力，上海一定会战胜困难，恢复如常。”吴建忠说，面对群众急难愁盼，通过八方支援、团结协作，上海不断加大供应、打通堵点、提升服务，部分居民生活物资紧张现状正在有效缓解。

医疗保障 拼速度打硬仗

在疫情防控的攻坚战中，方舱医院承载着医疗隔离和应急保障的使命。在此次疫情中发挥着重要作用的上海临港方舱医院，共设有1.36万张床位，由物流仓库改建而成，并在4月5日开舱接收感染者隔离治疗。

其中，中国二十冶在中国五矿和中冶集团的领导下援建了上海临港2号方舱医院B区和D区工程，包含床位8080床，帐篷面积55100平方米，卫生间968间等。

完成交付的上海临港2号方舱医院。受访者供图

土方队、土建队、帐篷队、机电队、围墙队、排水队……约3000名中国二十冶援建人员和近200台入挖机、推土机、压路机、汽车吊等大型机械设备组成了施工队伍，完成了场地平整约10万平方米、帐篷基础浇筑约5万平方米，混凝土浇筑量约2.7万立方米、帐篷钢结构和帐篷膜安装18栋等。

“我们一人一舱，责任到人。”中国二十冶党委书记、董事长樊金田说，从武汉、河北、山东、安徽等地迅速调运工程所需材料，采用当天设计、当天提量、当天采购，快速施工并行，多个专业版块快速有序穿插作业。

以最快的速度完成方舱医院建设也是所有援沪国有企业的心愿。在上海徐汇方舱医院建设现场，中建一局的项目总设计师凌宇带领团队对现场进行反复踏勘、复测，在原有4S店的建筑图纸不全、部分图纸与现场不符的难题下寻找“最优解”。

“由于这个项目是边拆除、边设计、边施工，现场不断有新问题出现，每一个环节都容不得疏忽。”凌宇说，在改造过程中，工友们每天只睡两、三个小时，最终上海徐汇方舱医院只用了90个小时就完成了建设。

从开工到交付，由绿地集团承担改造的上海黄浦区开平路瀛通大厦方舱医院也只用了90多个小时。面对16层商务办公楼的改造整修，绿地集团抽调人员组成百余人的施工队伍，连夜启动设计和建设工作，仅用近四天时间顺利交付了3000余张床位。

社会服务 尽心尽力护民安

全力做好抗疫保障服务工作、保障民众所需，是上海这座 “慢下来”的城市进行“快严控”的重点工作。众多国有企业在沪单位及职工，投身到了社区志愿服务当中，成为上海市保民生、抗疫情“托底主力军”的一员。

正当许多上海实施核酸筛查时，中国电信上海南区电信局吴文巍在与社区居委主任沟通时了解到，小区几次做大规模核酸检测登记时发生网络拥堵。但该社区老人多，老龄化程度达到40%，老人长时间排队非常不便，而第二天又要开展核酸检测，大家正为这个事儿犯愁。

吴文巍正在为电信网络维护做准备。受访者供图

由于几年前主导建设过该社区智慧健康养老示范点，吴文巍对现场很熟悉。考虑到居民区随时可能会封闭，吴文巍连夜想好方案，准备好设备、网线、工具等物资，第二天一早就赶到达社区。经过一个小时的现场工作，信号达到预期效果，将信号覆盖范围扩大到2万平方米。

在社区封控和逐步推进核酸筛查过程中，众多在沪国有企业职工成为社区志愿者，为民生服务点亮“一束光”。

说起社区志愿者，上海市宝山区大场镇的居民们对中国邮政集团上海邮区中心的接发员、高级工柴闪闪印象很深。

柴闪闪为小区居民配送生活物资。 受访者供图

“有一个高个子，经常来这里送菜。”大场镇王婆婆说：“虽然柴闪闪穿着防护服看不清他的样子，但小伙子真帮了我们不少忙。”王婆婆在使用申请“健康云”登记码时，柴闪闪用手机打开智慧党建平台“先锋上海”小程序，点出向社区报到的照片和信息给王婆婆看后，帮助她用身份证进行了认证。

“一轮一轮核酸或抗原筛查，单靠居委会几个人的力量肯定不够，正是最需要人手的时候。这时，更需要大家齐心协力、同舟共济。”在中国邮政集团上海邮区中心的支持下，柴闪闪报名成为社区志愿者后，辅助核酸检测、调解纠纷、配送菜品，有时还要挨家挨户发放抗原检测试剂盒……进进出出，跑上跑下，经常是天不亮到岗，忙完一天回到家往往已经是深夜。

金融服务联系着万千企业。工商银行上海松江支行在逐户排摸中了解到，辖内农产品企业急需补充资金从外省进货，来为社区居民储备米粮油及农产品。随后，上海松江支行通过“接力”，克服了网点管控封闭、线下办公人员不足等因素，为客户开通绿色通道，运用线上化产品的优势，用3天时间为客户发放了280万元贷款。“现在这么困难，银行的放款速度超出了预期。”多家农产品企业负责人为高效的金融服务点赞。

中国人寿驻沪机构累计组建200余人的志愿服务团队，其中养老险上海分公司党员干部注册“上海志愿者”比例已超90%。此外，对于新冠涉赔客户，中国人寿寿险上海分公司取消纸质理赔申请资料，取消定点医院限制，取消等待期及药品及诊疗项目限制，取消免赔额。

抗击疫情，国有企业冲锋在前！关键时刻，大国重器再显担当，全力守“沪”人民群众的生命健康！

(责编：孙红丽、高雷)