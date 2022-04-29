人民网北京4月29日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称北京局）消息，2022年全国铁路“五一”小长假运输期限自4月28日至5月5日，为期8天，北京局预计发送旅客105.5万人，其中北京地区六大站发送旅客51.2万人。

针对全国疫情防控形势，北京局坚持慎终如始做好疫情防控各项工作，继续停开或减开涉疫地区始发列车，严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车防控措施，严控列车载客率，推广刷脸进站、扫码点餐等无接触式服务。

为了协助没有智能手机的旅客查验健康码，北京地区各大站在进站区域设置智能健康码查验机，旅客刷身份证即可快速查验本人健康信息，北京健康宝、核酸检测结果和旅客体温等信息同步显现。加强候车区域的保洁消毒频次，日间每小时全面消毒一次，并利用“智能雾化消毒机器人”，强化主通道消毒，为旅客提供安全放心的候乘环境。做好站车通风、消杀，加强职工健康监测，强化“两点一线”管理，工作期间严格落实佩戴N95/KN95口罩、一次性医用手套、护目镜个人防护措施，对发现和列车移交重点风险人员，采取有效管控防护措施，及时报告。

做好站车供水、餐饮供应、环境卫生、卧具备品等基础服务保障，全力为旅客提供热情、周到、满意的服务。加强与站区管委会和地方交通部门的信息通报，协调做好地铁延时运营、加开公交、调度出租车等交通接驳工作。

密切关注全国各地疫情防控政策调整和车票预售变化情况，实施“一日一图”，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。针对呼和浩特、赤峰、大连、沈阳、通辽等方向，增加运能投放，对10对动车组列车采取重联运行举措，加开3对列车。在北京至石家庄、延庆等方向增开2对旅客列车。密切关注疫情形势，将根据客流需求适时在高峰期重联京张高铁延庆方向动车组4对。

同时，为满足“五一”小长假期间市民出行需求、减少疫情期间人员聚集度，自4月29日至5月4日期间，北京市郊铁路S2线在执行小长假7对/日的列车开行方案的基础上，加开4对列车，日开行列车达到11对。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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