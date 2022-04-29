人民网北京4月29日电 （黄盛）小微企业量多面广，是经济活力的体现，其背后更是千千万万的家庭和就业。今年以来，部委单位、地方政府、金融机构调动更多资金“活水”，滋养小微市场主体。

近期，人民银行发布的《2022年一季度金融统计数据报告》显示，普惠小微贷款余额同比增长24.6%，比各项贷款的增速高13.2个百分点。普惠小微授信户数为5039万户，同比增长42.9%。

在人民银行举行的新闻发布会上，货币政策司司长孙国峰表示，人民银行自2022年1月1日起实施了普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。其中将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微企业贷款支持工具，持续加大了对小微企业的信贷支持力度。

“2022年一季度，符合条件的地方法人银行普惠小微贷款余额66703亿元，比年初增加4372亿元，人民银行预计提供普惠小微贷款支持工具支持资金约44亿元。” 孙国峰说。

金融扶持小微举措，进入4月份以来接连发力。人民网财经梳理，银保监会发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》强调，银行业要继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高，力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较去年有所下降；人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，出台了23条举措全力做好金融服务。

除了部委层面的举措外，地方政府也在推动相关工作。广东省明确，要有效降低融资成本，实现普惠小微贷款平均利率稳中有降，全省银行业为企业减费让利1000亿元以上；海南省表示，积极运用再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等，促进信贷资金更多流向中小微企业。银行结合实际实施中小微企业贷款临时性延期还本付息；山东省提出，鼓励银行机构对受疫情影响的小微主体还款给予适当宽限期，不纳入违约客户名单，不进行分类下调。

金融机构也在积极为市场主体提供金融“活水”，工商银行制定了《关于深化“专精特新”中小企业金融服务的意见》，推出了专属融资产品、专属金融服务顾问和专属撮合服务平台，优化“专精特新”中小企业的“融资+融智+融商”综合金融服务体系。

光大银行等金融机构与美团共同发起新市民小微生意支持计划，帮扶以乡情为纽带、有一定产业集群性质的地方特色小吃产业，助力农村人口通过特色小吃创业就业成为新市民。通过数字平台数据积累、场景流量的支撑，为特色小吃产业提供包括不少于100亿元无抵押优惠利率贷款额度在内的金融服务，首期上线了沙县小吃专项服务。

(责编：孙红丽、高雷)