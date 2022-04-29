人民网北京4月29日电 （黄盛）据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网站消息，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%。

据悉，中国结算决定将股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

现行规则下，A股股票交易费用主要涉及印花税、股票交易过户费、券商交易佣金等。其中，印花税单向收取，卖出时按交易金额的1‰计算；券商交易佣金费为买卖时双向收取，具体费率各家券商不同，最高为交易金额的3‰，单笔交易佣金不满5元按5元收取。

据梳理，这并非中国结算第一次下调股票交易过户费。在2012年4月，中国结算宣布，从2012年6月1日起，收取的上海市场A股交易过户费由按成交面额的0.5‰收取，降为按成交面额的0.375‰收取；深圳市场A股交易过户费的现行收费标准为按交易额的0.0255‰收取，维持不变。2012年8月，中国结算再次宣布，从2012年9月1日起，在上海市场向买卖双方投资者分别收取的A股交易过户费下调20%，从按成交面额的0.375‰收取降为按成交面额的0.3‰收取。证券公司收取并留存的上海市场A股交易过户费同比例下调20%。深圳市场A股交易过户费仍按照交易额的0.0255‰收取，维持不变。

此后，2015年7月，中国结算宣布，从2015年8月1日起，A股交易过户费由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取，统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。交易过户费为中国结算收费，证券经营机构不予留存。

据中国结算官网显示，股票交易过户费总体下调是为深入贯彻落实国务院金融委专题会议精神，促进资本市场平稳健康运行，进一步通过降低投资者成本激发市场活力、加大对实体经济的支持力度。

(责编：孙红丽、高雷)