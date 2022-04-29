本报记者 常 钦 王 浩

编者按：习近平总书记指出：“可以瞄准农业现代化主攻方向，提高农业生产智能化、经营网络化水平，帮助广大农民增加收入”。

数字技术在农村的广泛应用，不断催生新模式新业态，为农业农村现代化注入新动能。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。今年中央一号文件对大力推进数字乡村建设进行了全面部署。

数字化给农民的生产、生活和乡村治理带来了哪些深刻变化？数字乡村如何更好赋能乡村振兴和农业现代化？从本期开始，我们将推出系列报道。

“一块屏”带来生产方式之变

从靠人力到靠算力，手机成了新农具，传统农业向智慧农业转变

【乡村故事】

过去抬头看天，如今低头看屏，种好大棚，崔新中心里有“数”。

崔新中家住山东省寿光市稻田镇崔岭西村，4座蔬菜大棚，他一个人管得井井有条，有啥秘诀？

“秘诀就在这里。”老崔打开手机，温度、湿度等数据一目了然。看完数据，老崔轻点屏幕，棚顶的“棉被”缓缓收起，阳光透过棚膜倾洒而下，青青秧苗舒展枝叶。

“以前种大棚，挣的是辛苦钱。三九天卷帘子，人爬到棚顶，大风刮在脸上那叫一个冷，手牵着尼龙绳，扯动上百斤的草帘，有时腿都站不稳。”老崔细数变化，“自从装上智能卷帘机，省劲多了。咱点点手机，卷帘机就自动开启，几分钟就能搞定。”更让老崔高兴的是，瞄着温度变化，卷帘机卡点启闭，秧苗冻不着，长得壮实。

大棚装“大脑”，升级成绿色工厂。这几天，正是给甜瓜追肥浇水的时候，大棚里却很安静。原来，智能植保机在一排排菜架间穿梭，“大脑袋”来回摇摆，水雾弥漫。“用手机设定好路线、时间、用量，剩下都不用管。”老崔算起账：叶面都能均匀洒上，产量有保障，每座棚还能节省水肥1/3以上。

“过去靠人力，现在靠算力。”说话间，老崔演示起来，“一个个物联网传感器，紧盯作物生长情况，土壤pH值、墒情都显示在屏上，秧苗啥时候‘喝水’，手机说了算。”

大棚里耕种收，都有智能设备帮忙。“棚内温度超过30摄氏度，就得放风降温。”不久前，老崔去县城办事，看到提示信息后，用手机远程遥控，智能放风机就“嗡嗡”开启。

从土棚到“云”棚，老崔曾迈过不少沟坎。20年前，蔬菜大棚在寿光兴起，老崔跟着砌了几面土墙，搭几根木架，挣了不少钱。可后来大伙儿都来学，各地大棚多起来，“咱有的别人也有了，辛苦一年却卖不上价。”

促进蔬菜产业转型升级，寿光从“种大棚”到“种技术”，蹚出了一条新路子。“潍坊国家农业开放发展综合试验区在当地落户，政策有扶持。引进人才，与高校院所合作携手创新，好技术走进千家万户，‘一代棚’升级为‘七代棚’。”寿光市农业农村局局长王立新介绍。

“拿我家棚来说，接上‘云’连上网，智慧管棚用工少了，成本降下去了，产量却增了三成以上。”老崔说。

新技术添底气，老崔改种草莓西红柿和羊角蜜甜瓜，“西红柿是农科院专家引来的，一年两茬，亩产6000斤，每斤卖到了10块多。羊角蜜又甜又脆，一斤卖到8块，一年挣20多万块没问题。”

过去扛锄头，如今点手机，别看现在用得溜，刚开始老崔真不太适应。“农机上红红绿绿的按钮，咱不敢乱按”“系统提示让点这、点那，点错了怎么办”……老崔笑着说，“技术员上门教学，咱跟在后面练，忘了就打电话问，学技术跟种地一个理儿，钻进去才能有收获。”

“技术指导到位，新技术落地生根。”寿光市农技推广中心农艺师李光聚说，“我们既有网上平台、24小时热线，也有田间课堂，农民遇到难题，第一时间能得到帮助解决。”如今，寿光新建大棚全面推广自动温控、臭氧消杀、水肥一体机等智能设备，物联网应用率达80%以上。

在寿光，手机小屏连上智慧大屏。数据从田间地头汇集，为农民提供精准指导。“手机成了新农具，数据成了新农资，种地有准头，发展有奔头，智慧农业给咱带来了实实在在的效益。”老崔信心满满地说。

看全国，生产智能化助力农业转型升级。物联网、大数据、云平台等新技术正与农业生产深度融合，推动节本增效，推动农业高质量发展。2021年，全国全系统装备北斗导航设备作业面积6000万亩以上。全国累计创建9个农业物联网示范省份、建设100个数字农业试点项目，征集发布426项节本增效农业物联网应用成果和模式。

“一张图”带来组织方式之变

从埋头种地到看图管地，数据成为新农资，“田保姆”带动乡亲抱团发展

【乡村故事】

春耕大忙时节，河南省延津县田野里麦苗青青。“纹枯病发生侵染，请及时植保作业！”伴随着“嘀嘀”声，一条小麦病虫害预警发到“田保姆”彭良成的手机上。作为联丰农业种植专业合作社负责人，彭良成闻讯而动。

来到塔铺街道西吐村村民王文喜家田头，调取小麦苗情电子地图，彭良成和飞防手锁定作业区域。植保无人机转动旋翼升空，机舱内的农药雾化喷出，不到一刻钟，8亩地全部作业完毕。

“这几年年纪大了，种地有点不赶趟儿了。”去年，王文喜决定把地托管给彭良成，订单种植，统一管理，成本降了一大截，每斤小麦售价高出市场价1毛钱。

“7年间，托管面积从3000亩发展到1.42万亩。”2015年，彭良成成立合作社，推出托管服务。十来个人，靠啥管好1万多亩地？“麦子长在现代农业产业园里，数字化管理全面应用，这是我最大的底气。”彭良成说。

“农情苗情一张图尽览，这可是我们‘田保姆’的好帮手。”打开办公室电脑，彭良成轻点鼠标，“现代农业信息一张图”进入眼帘。选定村庄地块图斑后，哪块小麦长得如何，地块肥力怎样等信息一目了然。这些数据信息来自设在田间的农情监测站。

“智慧农业悄然改变着乡亲们的种地方式。”延津县农业农村局局长张春学说，通过打造现代农业信息一张图，提供病虫害预警、农产品质量监测等智能化服务，从埋头种地到看图管地，种麦正变成一项精细活。

靠着现代农业信息一张图，种粮人有了“指导手册”。彭良成说，小麦每个重要生长节点，平台都会及时推出田间指导方案，记录农户管理情况及各处小麦长势、有无病情等。“有啥疑难杂症，随时能通过平台打通专家热线寻求帮助。”

“一张图”上，田块颜色深浅不一：耕地后地块黄色变深，播种后渐渐变绿。原来，电子地图按比例模拟每块耕地的位置、面积，不同颜色显示着该地需要哪种农机作业，也可实时显示农机动态。“到了‘三夏’，这就是实时更新的麦收地图，结合每块小麦的成熟时间、附近农机数量等信息，可动态调度农机，确保颗粒归仓。”延津县农机站站长陈国胜说。

随着平台功能不断完善，去年彭良成为乡亲们推出了全程托管服务，老任庄村村民樊作萍第一个报了名。她算过一笔细账：“土地流转出去，一亩一年才800元；选择托管，每亩能收1200斤，按一斤小麦1.2元来算，除去650元的托管费，还能收入790元。关键还能再种一季花生，划算！”

数字化重塑着农业生产组织方式。延津县委书记李泽宙说，县里涌现出越来越多的“田保姆”，“谁来种地、怎么种地”有了新答案。以前从种到收一肩挑，现在合作社、家庭农场等推出社会化服务，农民种地更轻松、更高效。“下一步要继续完善并用好‘一张图’，健全农业生产各种数据库，让乡亲们种地更有准头。”

管理数字化助力现代农业规模化发展、社会化服务。在全国，苹果、大豆等8个大类15个品种的全产业链大数据建设试点稳步推进，信息加速整合共享开放，越来越多的大数据转起来、用起来，促进农业生产组织更精准高效。目前，全国农业社会化服务覆盖面积达到16.7亿亩次、带动7800多万小农户，农机精准作业、测土配方施肥等节本增效新技术加速落地。

“一根线”带来经营方式之变

从提篮叫卖到网销全国，直播成了新农活，山货接通数字供应链

【乡村故事】

“新鲜羊肚菌成熟了，木耳也将迎来采摘季，赶快下单预订吧……”一大早，陕西省柞水县金米村农民程洋走进食用菌大棚，对着手机屏幕热情地吆喝起来。大棚内外，一筐筐食用菌传递，乡亲们加紧采摘、打包、发货。

“木耳触网卖全国，产业规模越来越大。”程洋种了3万多袋吊袋木耳，一年两季，一季五六茬，供不应求。秦岭深处的金米村，靠着一根网线，把小木耳做成了大产业。“去年全村销售木耳38万斤，总收入1200万元。”金米村党支部书记李正森说。

实际上，热销的木耳曾一度被“困”在大山里。程洋说，早年间，乡亲们卖木耳，或是步行几公里到路边提篮叫卖，或是到镇上集市摆摊销售，“挣不了几个钱”。脱贫攻坚期间，电商新风吹进了金米村，木耳开始“触网”。

“电商销售也并非一帆风顺，乡村物流短板是首先遇到的瓶颈。”程洋打开话匣子，“最开始，收到网上订单后，发货得从山沟里一趟趟开车送到快递站，最近的也有两三公里路程，发货价格高还不及时，经常被客户给差评。”

“订单越来越多，储存、运转必须高效，可不能让金米村困在‘最初一公里’。”李正森说，近年来，县里健全乡村电商服务站点，加强物流配送体系建设，加快京东云仓等配套项目落地，发展壮大电商产业链，助力木耳等更多山货出山。

走进2300平方米的柞水京东云仓，数字化系统连接店、仓、运、配等各个环节。程洋把木耳等山货储存在云仓里，网店与云仓系统即时互联，只要有人下订单，云仓直接分装、打包、揽收，实时上传物流信息。

程洋细算成本账：以前每单要付15—20元的快递费，现在降到几块钱一单；三五千斤木耳放进云仓，系统自动打包发货，可节省一大笔人力来回搬运的成本。“物流成本节约一半多，净利润提高了九成，新鲜美味第一时间送到消费者餐桌。”程洋打开手机照片展示，以前羊肚菌只能销售干货，现在物流提速，鲜货出售，多赚了一倍多。

一根网线连城乡，不仅货畅其流，也深刻影响农民经营方式的改变。“跑动的大数据，还能预测销量，提醒提前备货。”柞水县电商协会副会长陈群说，仓储代发货，发货时间以秒来计算，及时率高达99%以上。

尝到甜头的村民们，开始琢磨如何用电商带动产业增效，直播成了他们的新农活。

程洋是金米村最早一拨农民主播。“刚上播的时候，手一抖把桌上的一盒木耳撒了一地，闹出了笑话。”后来程洋报名参加了电商培训班，从设计开场白、剪辑短视频，到产品分级分拣，边学边干，网店粉丝量一路上涨。

“高质量才能赢得大流量，咱柞水木耳的金字招牌，也得精心耕耘。”李正森说，村里成立股份经济合作社，乡亲们“抱团”一起向前奔，小木耳变成了现代化的菌包棒，住进了智能化大棚。大棚旁建起柞水木耳大数据中心，推动生产、包装、分拣等环节数字化升级，产业链增值。木耳粉、木耳茶、木耳锅巴……深加工产品品牌化经营，带动木耳涨身价。

一根网线带来的影响还在深化。柞水县经济贸易局局长李政为说，随着柞水木耳销售半径不断扩大，越来越多的乡亲触网销售农产品。目前，县里的网店等经营主体达420余户，打造了“秦岭天下”“柞水有好物”等多个特色电商品牌。

李政为说，电商作为新业态，下一步还要着力构建完善生态链，让更多深藏大山的特色农产品销往全国。县里将继续提供直播培训、直播场地以及仓储和物流支持，让农业因电商强起来、农村因电商活起来、农民因电商富起来。

经营网络化助力电商新业态蓬勃兴起。产销对接、电商促销、“互联网+”农产品出村进城工程……各地用好互联网，完善提升产业链，促进农产品网络销售、优质优价。2021年全国农村网络零售额达2.05万亿元，比上年增长11.3%，其中农产品网络零售额达4221亿元。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)