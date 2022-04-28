人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

人民银行设立科技创新再贷款：额度2000亿元 利率1.75%

2022年04月28日17:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行宣布设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

人民银行有关负责人表示，科技创新再贷款支持范围包括“高新技术企业”、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业，优先支持参与国家科技计划项目企业、国家制造业创新中心、国家级专精特新“小巨人”企业、国家关键产业链龙头骨干企业及上下游关键配套企业、参与组建创新基地平台企业以及国家级科技园区内企业。具体支持的科技企业分别按照科技部、工信部现行标准认定，并由科技部、工信部通过国家科技创新创业数据平台、国家产融合作平台等渠道向金融机构推送。

科技创新再贷款如何实施？上述负责人介绍，科技创新再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季度发放，按照支持范围内且期限6个月及以上科技企业贷款本金的60%提供科技创新再贷款资金支持。自2022年4月1日起，金融机构按照市场化原则向符合条件的科技企业发放贷款后，于次季度第一个月向人民银行申请科技创新再贷款资金。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行设立科技创新再贷款：额度2000亿元 利率1.75%
　　人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行宣布设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。…
今年一季度12321受理骚扰电话投诉近5万件 同比下降近两成
　　人民网北京4月28日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部官网公布的2022年第一季度电信服务质量的通告显示，2022年第一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321受理中心）受理关于骚扰电话的投诉49833件，环比下降18.6%，同比下降19.7%。受理关于垃圾短信的投诉27758件，环比下降33.5%，同比下降4.5%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部