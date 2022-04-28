人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行宣布设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

人民银行有关负责人表示，科技创新再贷款支持范围包括“高新技术企业”、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业，优先支持参与国家科技计划项目企业、国家制造业创新中心、国家级专精特新“小巨人”企业、国家关键产业链龙头骨干企业及上下游关键配套企业、参与组建创新基地平台企业以及国家级科技园区内企业。具体支持的科技企业分别按照科技部、工信部现行标准认定，并由科技部、工信部通过国家科技创新创业数据平台、国家产融合作平台等渠道向金融机构推送。

科技创新再贷款如何实施？上述负责人介绍，科技创新再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季度发放，按照支持范围内且期限6个月及以上科技企业贷款本金的60%提供科技创新再贷款资金支持。自2022年4月1日起，金融机构按照市场化原则向符合条件的科技企业发放贷款后，于次季度第一个月向人民银行申请科技创新再贷款资金。

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