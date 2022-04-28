人民网北京4月28日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部官网公布的2022年第一季度电信服务质量的通告显示，2022年第一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321受理中心）受理关于骚扰电话的投诉49833件，环比下降18.6%，同比下降19.7%。受理关于垃圾短信的投诉27758件，环比下降33.5%，同比下降4.5%。

数据显示，2022年第一季度，全国电信用户百万申诉率为30.6人次。其中，涉及服务争议的百万用户申诉率为16.1人次，占比52.6%；涉及营销、收费、资费争议的百万用户申诉率为10.5人次，占比34.3%；涉及网络质量、信息安全的百万用户申诉率为4人次，占比13.1%。通告指出，各级电信用户申诉受理机构按照《电信用户申诉处理办法》相关规定，对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。

电信服务百万申诉率情况。（图片来源：工业和信息化部官网）

（图片来源：工业和信息化部官网）

在不良手机应用与垃圾信息投诉方面，2022年第一季度，12321受理中心共接到不良手机应用有效投诉42394件次，环比上升0.65%，同比上升3.10%。其中，涉及信息安全问题的投诉19704件，占比46.5%；涉及个人信息及权限问题的投诉19358件，占比45.6%；涉及网络安全问题的投诉3332件，占比7.9%；通过行业自律，中国互联网协会联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的104款不良手机应用进行了下架处理。

不良手机应用投诉情况。（图片来源：工业和信息化部官网）

(责编：申佳平、高雷)