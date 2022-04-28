人民网北京4月28日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部官网公布的2022年第一季度电信服务质量的通告显示，在接入平台的137家互联网企业中，“生活圈APP”“驱动精灵”“豆瓣”等产品所在的10家企业投诉处理及时率未达到95%的指标要求，工业和信息化部已督促相关企业改进提升。

图片来源：工业和信息化部官网

数据显示，2022年第一季度，互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉164276件，环比上升24.7%。其中，服务功能类投诉71472件，占比43.5%；渠道反馈类投诉54764件，占比33.3%；个人信息保护类投诉20835件，占比12.7%；其他类投诉17205件，占比10.5%。

互联网信息服务投诉情况。（图片来源：工业和信息化部官网）

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