10家企业互联网信息服务投诉处理及时率未达标 “生活圈APP”“豆瓣”等在列
2022年04月28日17:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部官网公布的2022年第一季度电信服务质量的通告显示，在接入平台的137家互联网企业中，“生活圈APP”“驱动精灵”“豆瓣”等产品所在的10家企业投诉处理及时率未达到95%的指标要求，工业和信息化部已督促相关企业改进提升。
图片来源：工业和信息化部官网
数据显示，2022年第一季度，互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉164276件，环比上升24.7%。其中，服务功能类投诉71472件，占比43.5%；渠道反馈类投诉54764件，占比33.3%；个人信息保护类投诉20835件，占比12.7%；其他类投诉17205件，占比10.5%。
互联网信息服务投诉情况。（图片来源：工业和信息化部官网）
(责编：申佳平、高雷)
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