人民网北京5月5日电 （记者杨虞波罗）5月4日12时46分许，一套重达50公斤的自动气象观测站，在珠穆朗玛峰（以下简称“珠峰”）北坡海拔8830米处架设成功，实时数据传回正常。这是世界上海拔最高的自动气象观测站，刷新了中国自动气象观测站的架设高度纪录（原纪录为8300米，4月20日在珠峰北坡架设），获取的实测数据填补了珠峰极高海拔气象记录空白，同时也意味中国珠峰梯度气象观测体系初步建成。

5月4日，科考队员在架设自动气象站。新华社特约记者 索朗多吉摄

据介绍，今年以来，科考队已陆续在海拔5200米、7028米、7790米和8300米，架设了4个自动气象站。加上去年在海拔6500米、5800米及5400米架设的3个自动气象站，一个从海拔5200米至8300米之间的7个梯度自动气象站已建成运行，海拔8830米的气象站是最后一块“拼图”。

为什么要在地球之巅建气象站？

珠峰海拔8830米处架设的自动气象站，将成为世界海拔最高的自动气象站，其获取的实测数据，填补珠峰极高海拔气象记录空白。

去年以来，珠峰科考专家和科考登顶队员克服重重困难，在海拔5200米至8300米的珠峰北坡，陆续建成运行7套自动气象观测站。这些气象站呈阶梯分布，可精准实测珠峰北坡的气温、相对湿度、风速、风向和太阳辐射等数据。通过收集的气象数据，可以进一步研究极高海拔的气象要素变化特征，对高海拔冰川和积雪变化的监测意义重大。

青藏高原是“世界屋脊”“亚洲水塔”“地球第三极”，是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地。从气候角度看，青藏高原是季风和西风的巨型调节器，对全球气候变化具有重要影响。随着全球变暖，青藏高原地区呈现海拔越高升温幅度越大的特征。此次科考将揭秘气候变暖背景下珠峰极高海拔区环境变化规律、温室气体浓度变化特征及生态系统碳汇功能、人类对极端环境的适应特征等，服务青藏高原生态文明高地建设和第三极环境保护及绿色发展。

本次登顶后科考队员还有哪些任务？

除在海拔8830米处搭建自动气象观测站外，此次科考队员们还首次在地球之巅利用高精度雷达测量冰雪厚度；尝试突破浮空艇大气观测海拔世界纪录；追踪极高海拔大气污染的输送及科考人员的高海拔适应性等。

5月2日，科考气象保障队工作人员安装装备。中国气象局供图

此次珠峰科考由第二次青藏科考队联合西藏登山队共同实施，来自5支科考分队的16个科考小组、共270余名科考队员参加，主要围绕西风—季风协同作用、亚洲水塔变化、生态系统与生物多样性、人类活动变化、地球动力学勘测等开展研究，是第二次青藏科考自2017年启动以来学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考。

(责编：杨虞波罗、吕骞)