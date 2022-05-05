人民网记者 车柯蒙

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。为护稳经济大盘，今年以来，积极的财政政策靠前发力，减税降费等政策积极发挥宏观调节作用，护稳经济大盘。人民网推出“组合式税费支持政策护稳经济大盘”系列报道，聚焦新的组合式税费支持政策如何发力见效，为经济发展“保驾护航”。

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，增值税留抵退税实施力度进一步加大，成为减税降费政策中的“重头戏”。

今年，我国增值税留抵退税总规模将达到1.5万亿元，这是我国坚持“两个毫不动摇”、对各类市场主体直接高效的纾困措施，是稳增长稳市场主体保就业的关键举措，也是涵养税源、大力改进增值税制度的改革。

留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。其中，销项税额是指按照销售额和适用税率计算的增值税额；进项税额是指购进原材料等所负担的增值税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。

据国家税务总局相关负责人介绍，今年留抵退税新政将为市场主体新增约1.5万亿元现金流，将税款以“真金白银”的形式实实在在地退还给企业，直接增加企业即期收入，对于正处在扩张期、急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

数据显示，仅4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。不少市场主体在收到政策“红包”后纷纷表示，留抵退税新政策，让企业感受到国家支持市场主体发展的坚强决心，为企业未来发展注入信心。

在山东莱阳鲁花集团有限公司的仓库内，一座座“油山”“粮山”排放有序。“储量充足、保障供应是降低市民购粮成本的关键，受疫情影响，公司增加产量、储量，运营成本也相应提升了。”企业财务负责人闫升欣表示，不断加码的税费优惠政策给企业发展提供了助力，在一定程度上保障了粮油的稳定供给。

据介绍，该集团近几年享受农产品初加工企业所得税减免、小微企业普惠性税收减免、增值税留抵退税、企业所得税研发费用加计扣除等多项优惠政策。2022年，大规模留抵退税政策出台，增量留抵税额退税比例由原来的60%提高至100%，在优惠政策加持下，2022年鲁花集团仅莱阳辖区企业就享受到增值税增量留抵退税1975万元，比60%比例下多退980万元。

“我们总共收到了3000多万元的退税款，此笔款项将用于支付我公司扩大建设、再投资，对项目整体进度来说有很大的推动作用，真正缓解企业的经营压力。”在河北，同福集团股份有限公司财务总监张嘉表示，大规模增值税留抵退税政策对企业来说无疑是纾困解难的“及时雨”。

“我们申请的留抵退税款迅速到账，这在抗疫的关键时刻，为我们建设方舱解决了资金难题。”长春城投建设投资（集团）有限公司董事长曹文生表示。

据悉，疫情期间，该公司承担了当地方舱医院建设及运维保障等紧急任务，企业积累了一些留抵税款。国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局为企业开通了业务办理审批“绿色通道”，并与国库提前沟通对接，用时不到一天便将留抵税额退至企业银行账户。

“留抵退税把‘趴’在账上的钱变成了‘真金白银’，我们创新发展的信心更足了。”湖南省矽茂半导体有限责任公司财务负责人蒋美玲收到520万元的增值税留抵退税款后说。

据了解，该公司是衡阳市专精特新“小巨人”企业，主要聚焦大功率、工业级电源系统芯片的开发、生产。“对于创新型企业来说，足够的资金流就是底气和支撑，到账的留抵退税有利于稳定企业现金流，推动企业创新发展、行稳致远。”蒋美玲表示。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，从政策效力看，约1.5万亿元留抵退税形成的巨大现金流，有助于保障稳增长、稳市场主体和保就业。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，进一步加大增值税期末留抵退税制度的实施，不但有利于优化增值税制度，体现增值税中性的特征，符合国际惯例，也反映了我国现代税收制度改革的成效。

“增值税留抵退税新政策，对小微企业、制造业等六个行业的存量留抵税额一次性退还，极大提振了市场信心。”西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷对人民网记者表示，这项政策叠加减税降费新政策、缓税新措施等，体现了今年新的组合式减税降费的精准性、导向性和连续性。

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