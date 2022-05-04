人民网记者 车柯蒙

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。为护稳经济大盘，今年以来，积极的财政政策靠前发力，减税降费等政策积极发挥宏观调节作用，护稳经济大盘。人民网推出“组合式税费支持政策护稳经济大盘”系列报道，聚焦新的组合式税费支持政策如何发力见效，为经济发展“保驾护航”。

减税降费，是顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举，是助力企业应对疫情冲击、促进生产生活稳步复苏的有效保障，也是应对困难挑战、复杂多变国际环境的重要抓手。

当前，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，退税减税成为我国今年稳定宏观经济大盘的关键性举措。

今年的政府工作报告对积极的财政政策作出了具体部署，提出要实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元。财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织实施好退税减税政策，政策发力适当靠前。

实施新的组合式税费支持政策，涵盖退税、减税、缓税和降费缓费等多种类型，记者梳理发现，年初以来，已有20多项税费支持政策相继出台：

一是延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策；二是实施大规模留抵退税；三是出台支持特殊困难行业纾困发展的税收政策；四是设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除。

国家税务总局数据显示，截至4月20日，新的组合式税费支持政策已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。政策红利主要包括三个部分：一是今年1月1日至4月20日累计办理留抵退税5785亿元；二是一季度全国新增减税降费1980亿元；三是一季度继续实施的制造业中小微企业缓缴税费3335亿元。

财税专家普遍认为，组合式税费支持政策加速落地，为市场主体提供了“真金白银”，对激发市场主体活力、稳定宏观经济大盘意义重大。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年新的组合式税费支持政策呈现三大特点：一是重点突出，着力解决企业资金困难问题，今年实施大规模留抵退税政策，除了能保持增值税的中性之外，更能够使企业资金回流，解决企业的资金困难；二是针对性明确，从可持续发展的角度来看，我国减税降费政策正形成对于高质量发展的长期支持效应，政策中所选取的行业、规模都能够兼顾经济发展的短期及长期目标；三是系统性强，今年的组合式税费支持政策不但体现为多税种的组合式减税，同时采用了包含退税、减税、免税及缓税等形式多样的政策工具，对于不同规模的企业在享受政策的时点上也进行了有序的时间安排，形成政策的协同效应。

“靠前发力是当前实施宏观政策的突出特点。”广东财经大学教授姚凤民认为，今年税费支持政策规模大、落实效率高，资金“活水”直达企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强认为，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，财税政策的首要目标是提质增效，通过减税降费减低社会生产消费成本，通过财政投资的落实扩大需求，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效对接与民间投资。财税政策正帮助市场主体应对新挑战，顺应新变化，让市场主体在财税政策的指引下动起来，激发和释放经济活力。

“新的组合式减税降费，减的是税增的是信心。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，下一步，要认真落实好大规模、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等行业企业的支持力度。密切做好政策运行情况的跟踪分析，既要算清纳税人缴费人的红利账，继续扩大推送减税降费红利账单试点，又要算好减税降费政策实施的效应账，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。

(责编：王连香、高雷)