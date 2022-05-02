人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。

《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。

针对排查出的问题，《通知》指出，各地交通运输主管部门要在同级物流保通保畅工作领导小组统一领导下，会同公安、农业农村、卫生健康等部门提出针对性措施，推动问题及时解决。对于违规设置防疫检查点，防控措施简单化、“一刀切”劝返，未经批准擅自阻断、挖断农村公路等行为，坚决予以纠正。对问题情形严重、拒不整改，严重影响货运物流畅通、春季农业生产和村民正常生活的，严肃追究责任。

此外，《通知》提出，对合规设立的检查点，要积极协调有关部门优化检查方式和流程，进一步提高检查效率，精准实施交通管控和通行管理；经批准依规采取的隔离、阻断等疫情通行管控措施，要强化组织协调，做好农资、民生等应急和重点物资运输周转接驳；根据疫情防控形势和要求，及时落实和调整公路交通疫情防控措施，切实促进保通保畅，维护人民群众正常生产生活秩序。

(责编：孙红丽、吕骞)