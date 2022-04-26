新华社北京4月25日电（记者姜琳、谭谟晓、刘慧）国务院办公厅日前印发《关于推动个人养老金发展的意见》，受到百姓高度关注。是否强制、如何购买、谁来监管？25日召开的国务院政策例行吹风会上，相关部门进行了权威回应。

是否强制购买？与基本养老金有何区别？

“与基本养老保险由国家强制实施不同，个人养老金由个人自愿参加。”人社部副部长李忠说，企业年金、职业年金是由用人单位及其职工建立、共同缴费，但个人养老金只由个人缴费。

根据意见，个人养老金制度属于政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。参加了基本养老保险的劳动者，就可以参加个人养老金制度，国家给予税收优惠政策支持。

据李忠介绍，我国多层次养老保险体系主要由三方面构成。第一支柱是基本养老保险，为主体部分，截至3月末，参保人数已达到10.3亿人。第二支柱是企业年金和职业年金，截至3月末，参加职工达7200万人。第三支柱个人养老金和其他个人商业养老金融业务，此前还没有相应的制度安排。

“这次个人养老金制度的实施，是适应我国社会主要矛盾变化，满足人民群众多层次多样化养老保障需求的必然要求，有利于在基本养老保险和企业年金、职业年金基础上，再增加一份积累，退休后能够再多一份收入，进一步提高退休后的生活水平。”李忠说。

他表示，个人养老金的缴费，全部归集到个人账户、完全积累。参加人达到领取基本养老金年龄等条件后，可以自己决定按月、分次或者一次性领取个人养老金，转入社会保障卡银行账户后自由支配使用。

参加人可用个人养老金购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品，并承担相应的风险。“买什么、什么时候买，都由参加人自主选择、自主决定。”李忠说。

如何开户缴费？怎样选择投资产品？

个人养老金怎么缴，收益怎么看，个人账户是关键。

按照制度设计，参加个人养老金需要开设两个账户。一个是在信息平台开设个人养老金账户，用于信息记录、查询和服务等，另一个是在银行开立或指定个人养老金资金账户，用于缴费、购买产品、归集收益等，两个账户相互唯一对应。

参加人可以通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333、商业银行等多个渠道开设，其中，通过商业银行可以一次性把两个账户开好。

“实行个人账户制能够方便个人操作，更加直观体现个人权益，为参加人提供完整记录和服务。”人社部养老保险司司长聂明隽说。

他表示，买一种还是买多种金融产品，实行什么样的投资组合，都可以在这个资金账户中完成，不用跑多个金融机构。参加人的每一笔缴费、投资等信息，都由个人养老金账户记录；税收优惠政策的享受、领取时个人养老金的转出，也都是以个人养老金账户为基础，可实时查询。

在金额和投资周期方面，参加人可以自主选择全程参加还是部分年度参加。起步阶段年度缴费上限为12000元，只要不超过这个额度，参加人可以自主决定缴多少，本年度内既可以选择一次性缴纳，也可以选择多次缴纳。

聂明隽透露，随着经济社会的发展、人均居民可支配收入的增加，未来会适时逐步提高缴费上限。下一步，人社部和相关部门将发布个人养老金实施办法和其他配套文件，进一步明确、细化操作流程和参与标准。

谁来监管？政策何时落地？

记者从吹风会上获悉，人社部和财政部对个人养老金账户设置、缴费上限、待遇领取等制定具体政策并进行运行监管，金融监管部门对个人养老金相关经营活动和产品的风险性进行监管。

“我们将选择部分城市先试行1年，再总结推广。同时会同相关部门抓紧制定相应的配套政策，做好信息平台的对接测试。”李忠说。

一系列配套政策正在紧锣密鼓地制定当中。

银保监会人身险部二级巡视员王宏鹤表示，银保监会正在研究制定商业银行个人养老金业务管理办法、保险机构开展个人养老金业务相关政策等，明确资金账户规则和相关金融产品管理要求。

“个人养老金账户锁定到退休，目的是体现养老属性，使个人投入资金真正用于养老保障。”王宏鹤说，监管部门将鼓励金融机构推出更多有利于养老金稳健增值的产品，探索通过长期投资、价值投资为参与人提供合理回报。同时也将加强对相关金融业务监管，严厉打击违规行为。

证监会机构部副主任林晓征表示，证监会将抓紧出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善行业基础设施平台，持续加强机构和从业人员监管，推动提升管理人管理能力和规范化运作水平，强化投资者保护，保障养老金投资运作安全规范，促进个人养老金高质量发展。

“在推动个人养老金制度尽快落地的同时，我们将牢牢守住确保基本养老待遇按时足额发放这一底线。”财政部社会保障司副司长郭阳说，今年将继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金水平。目前正在抓紧落实，争取把增加的待遇尽早发放到位。

(责编：王震、陈键)