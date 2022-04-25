人民网北京4月25日电 （记者王连香）据交通运输部消息，4月24日，国务院物流保通保畅工作领导小组召开总指挥（全体）调度会议（以下简称会议），会议总结前一阶段工作初步成效，分析当前存在的主要矛盾和问题，部署做好下一步重点工作。

会议强调，要深入贯彻落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神，全力统筹好疫情防控、保通保畅、安全生产等工作，千方百计促进产业链供应链稳定，努力实现“民生托底、货运畅通、产业循环”，为维护人民群众正常生产生活秩序和经济社会持续稳定运行提供坚强有力保障。

会议指出，各地区、各部门近期立即行动，强化统筹协调，各级领导小组迅速建立，全国干线公路大动脉基本打通，运力运量指标持续向好，上海等重点地区物流保通保畅逐渐好转，过度防控问题整改取得初步成效，重点物资运输保障持续加强，物流纾困解难政策逐步落实。要清醒认识到，当前“一刀切”问题、防疫检查点设置不合理、通行证制度执行走样、服务重点企业不到位、交通微循环不畅、纾困解难政策落地难等问题依然存在。各地要主动认领，对标对表，举一反三，针对具体问题制定切实可行的解决方案，尽快落实到位。

会议要求，要按照党中央、国务院决策部署特别是4月18日会议要求，列出清单，挂图作战，倒排工期，逐项销号，迎难而上，攻城拔寨，决战决胜打赢物流保通保畅攻坚战。

一要聚焦过度管控问题，在保障交通网络畅通上持续发力。确保高速公路服务区和收费站应开尽开，严防关停问题反弹。规范防疫检查，接受社会监督。

二要聚焦车辆通行不畅，在实施精准管控上持续发力。避免粗放管控，禁止重复核酸检测，落实“即采即走即追”制度，便利解码申诉服务。

三要聚焦重点物资运输保障，在支撑区域经济运行上持续发力。围绕长三角、珠三角、京津冀等重点区域，全力畅通交通大动脉和物流微循环。用好用足通行证制度，备好建好应急物资中转站，确保重点港口正常运转。

四要聚焦重点企业供需对接，在促进产业链供应链稳定上持续发力。加强供需对接，加强跟踪保障和区域协同。

五要聚焦从业人员利益诉求，在落实落细纾困解难举措上持续发力。用好已出台政策，更精准落实金融政策，大力推广货车司机免费核酸和抗原检测，关心关爱从业人员。

六要聚焦末端配送不畅，在提升物流配送效率上持续发力。严防网络阻断造成邮件快件积压，尽快复工复产，强化末端配送。

七要聚焦防疫关键环节，在从严做好物流领域疫情防控上持续发力。加强常态化防控，严防疫情外溢。

八要聚焦基层实际需求，在调动各方面积极性上持续发力。上下联动、齐心协力做好各项工作。

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