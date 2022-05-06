图片来源：市场监管总局官网

人民网北京5月6日电 （记者杨曦）粮食加工品、食用农产品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品……这些我们经常吃的食品都安全吗？近日，市场监管总局组织开展了食品安全监督抽检并发布通报。此次抽检发现，有9大类食品13批次样品不合格。

通报显示，本次抽检包含粮食加工品、食用农产品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、速冻食品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等。

在抽检的27大类食品658批次样品中，有炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂产品、水果制品、水产制品、调味品和婴幼儿配方食品等9大类食品13批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、兽药残留超标、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。

对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、山西、吉林、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、重庆、云南、甘肃、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

以下为不合格样品具体情况：

一、微生物污染问题

（一）淘宝网BC电视购物厂家店（经营者为吉林省松原市乾安县老李头食品超市）在淘宝网（网店）销售的、标称山东茶颜悦色食品有限公司生产的山药玉米糊，其中霉菌数不符合食品安全国家标准规定。

（二）淘宝西北掌柜特产行（经营者为甘肃省庆阳市华池县淘掌柜特产行）在淘宝网（网店）销售的、标称品牌商为甘肃新一代食品有限公司、甘肃果园食品有限公司生产的奶油杏肉（蜜饯），其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（三）云南省昆明家乐福超市有限公司南亚店销售的、标称重庆佳仙食品有限公司经销的、重庆佳仙九七食品有限公司生产的精制淀粉，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（四）福建省麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场销售的、标称北京佛州阳光商贸有限责任公司进口的韩大峡火鸡味夹心海苔（原产国：韩国），其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

二、兽药残留超标问题

京东中国特产·宝应馆（经营者为江苏省扬州乐意楼信息技术有限公司）在京东商城（网店）销售的、标称江苏省扬州甄蜂源蜂业有限公司生产的土蜂蜜，其中呋喃西林代谢物残留量不符合食品安全国家标准规定。

三、食品添加剂超范围超限量使用问题

（一）广西壮族自治区南宁市江南区林宝食品店销售的、标称广西壮族自治区玉林市博白县博柯酱油厂生产的邕城人家博白白切酱油，其中糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）检测值、全氮（以氮计）含量不符合食品安全国家标准规定，氨基酸态氮（以氮计）含量既不符合食品安全国家标准规定，也不符合产品标签标示要求。

（二）山东省潍坊宝多多母婴用品有限公司创业街分公司销售的、标称上海市浦东新区多美滋婴幼儿食品有限公司进口的、Arla Foods amba AKAFA（原产国：丹麦）生产的宝贝与我蓝曦婴儿配方奶粉0-6月龄1段（2020年9月29日生产、保质期至2023年9月29日），其中香兰素检测值不符合食品安全国家标准规定。上海市浦东新区多美滋婴幼儿食品有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经复检后，维持初检结论。

（三）拼多多泰太好吃（经营者为广东省深圳市紫曦茶趣投资有限公司）在拼多多（手机APP）销售的、标称广东省揭阳市揭西县盛华园食品厂生产的蓝莓李果，其中亮蓝、苋菜红检测值不符合食品安全国家标准规定。

（四）拼多多丝路果果（经营者为江苏省连云港市海州区新桥社区新梅食品店）在拼多多（手机APP）销售的、标称广东果满天下农业科技有限公司生产（分装）的天山乌梅，其中苋菜红检测值不符合食品安全国家标准规定。

（五）淘宝阳高大有杏特产店（经营者为山西省大同市阳高县徐东新土特产店）在淘宝网（网店）销售的、标称山西省大同市阳高县王官屯镇大有杏脯加工厂生产的王官屯阳高杏脯，其中二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。

（六）淘宝东汇食品（经营者为广东省江门市开平市长沙桥汇商行）在淘宝网（网店）销售的、标称广东省云浮市新兴县新城镇嘉华果子食品厂生产的嘉华仁面，其中山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

四、质量指标不达标问题

（一）新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市和悦亿家商贸有限公司销售的、标称新疆丰盛食品有限公司生产的大大早餐饼（饼干），其中过氧化值（以脂肪计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

（二）拼多多爱上金猫食品专营店（经营者为浙江省杭州爱上金猫食品有限公司）在拼多多（手机APP）销售的、标称浙江省杭州乐伴食品有限公司委托浙江省杭州爱上金猫食品有限公司生产的鱼皮花生，其中过氧化值（以脂肪计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

(责编：杨曦、吕骞)