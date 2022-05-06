人民网北京5月6日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年4月份中国物流业景气指数，数据为43.8%，较3月回落4.9个百分点。

新订单指数回落。4月份，因疫情因素和国际地缘性冲突影响，国内外消费需求受到抑制。新订单指数为44.4%，较上月回落5个百分点。

从业人员指数回落。4月份，受多地疫情防控政策影响，从业人员指数为45.5%，较上月回落3个百分点，位于收缩区间，反映出物流企业用工存在缺口，仍需保持高度关注。

平均库存量指数和库存周转次数指数双降。4月份，受生产端和消费端需求放缓，各地疫情政策不协调导致物流不畅，平均库存量指数和库存周转次数指数在45%徘徊，较上月分别回落约3-6个百分点。

“受本轮疫情点多、面广、频发的影响，物流业景气指数连续两个月低于50%，4月份指数收缩幅度进一步加大。”中国物流与采购联合会会长助理何辉接受采访时表示，从分项指数上看，业务总量指数、新订单指数、平均库存量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、从业人员指数等指标均有不同程度的下降；从企业规模看，小微型物流企业继续走弱，疫情对大中型物流企业的冲击也有所显现。

何辉进一步指出，目前疫情防控形势仍然较为复杂，物流企业预期需求下降、资金偏紧和人员压力有增大趋势，要进一步加强关注。“随着疫情防控措施持续推进和货运物流保通保畅政策落实，短期影响将逐步减弱，我国产业链供应链韧性足、市场广阔，后期具备较强回稳动力”。

中国物流信息中心研究员胡焓表示，从4月份物流景气数据中可以看出，本轮疫情短期内点多面广频发，超出预期，在现有三重压力背景下，物流需求减少、循环受阻、盈利收缩等问题，有可能向长期趋势演化，仍须高度重视物流供应链畅通对经济的保障作用。

胡焓指出，要高效统筹疫情防控和经济社会发展、统筹疫情防控和货运物流保通保畅，坚持“两手抓”，一手全力以赴抓疫情管控，用最快速度最小代价尽快控制疫情发展，保持社会稳定；一手全力以赴精准施策，抓破难点疏堵点，保障产业链供应链稳定畅通，保持复工复产和经济复苏良好势头。

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