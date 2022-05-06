人民网北京5月6日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第六个“中国品牌日”来临之际，中国防伪行业协会发布了“防伪溯源保护品牌十大优秀案例”，涵盖食品、汽车零配件、家用电器等与民生息息相关重点领域。

据中国防伪行业协会秘书长殷荣伍介绍，当前，假冒侵权行为仍然屡禁不止，品牌知名度高、市场占有率高、利润率高的产品，往往是被假冒侵权的对象。产品防伪溯源是维护市场公平竞争秩序的重要手段，在保护企业品牌和知识产权、维护消费者权益、建设社会信用体系等方面发挥着不可替代的作用。目前，产品防伪溯源广泛服务于农产品、食品、医药用品、农资、婴幼儿用品、化妆品、皮革制品、服装、汽车零配件、建材家居、艺术品、文教体育用品、电子电器、日用化学品等30余个行业，数十万个品牌，有效保障了品牌企业利益，增进了消费者信任。

据介绍，此次发布的“防伪溯源保护品牌十大优秀案例”，包括应用在名牌白酒上的微纳光学可变、全息烫印和信息防伪技术，“真迹结构”和“结构三维码”原创性专利技术，“纹理防伪”技术；应用在插座等家用电器上的“物理防伪+信息防伪”综合防伪追溯技术；应用在乳制品产品上的以信息追溯管理系统和双层结构防伪标签；应用在汽车玻璃产品上的量子云码可信溯源技术；以及应用在大米上的“福码”编码技术等等。案例涵盖食品、乳制品、汽车零配件、家用电器等与民生息息相关重点领域的知名品牌，其防伪溯源技术方案均满足相关产品特点和防伪需求，有效融合先进的信息防伪技术和物理防伪技术，在防伪力度、查验便捷性和稳定性等方面表现突出。为品牌提供防伪保障的同时，相关防伪企业拓展溯源信息管理、防窜货管理、营销管理等功能，助力品牌企业高质量发展。

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