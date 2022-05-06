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我国公路运输价格水平继续回升 业内：未来可能高位维稳

2022年05月06日14:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2022年4月份中国公路物流运价指数为101点，比上月回升0.71%，比去年同期增长0.84%。从周指数看，第二、五周运价指数回落，第一、三、四周运价指数环比回升。

分车型指数看，各车型指数环比小幅回升，与去年同期相比有所增长。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为101.4点，比上月回升0.59%，比上年同期增长0.69%。零担指数中，零担轻货指数为99.5点，比上月回升1.11%，比上年同期增长1.45%；零担重货指数为101.3点，比上月回升0.71%，比上年同期增长0.74%。

从需求看，一季度以来疫情形势愈发严峻，加之地缘政治冲突和原材料价格等因素冲击下，市场需求进一步收缩。PMI数据显示，4月份制造业PMI指数为47.4%，为近两年来最低水平。

从供给看，近期部分地区保通保畅措施有序推进、逐步落实，相较前期有所改观，但整体物流通行仍然较不通畅。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，综合来看，疫情多点散发的影响逐步扩大，国内市场需求增速回落，运输、人力等经营成本不断上涨，导致企业经营受阻，4月公路运输价格水平继续回升，但在一系列宏观调控政策引导和市场调节下，回升幅度相较上月有所收窄。分区域看，各区域指数有不同程度回升，长三角、东南沿海、山东半岛等区域运价指数回升较快。

该负责人指出，从后期走势看，尽管疫情等多方面因素导致行业产业链放缓，但随着保物流畅通和产业供应链维稳举措逐步落实，制造业市场仍具备回稳回升基础，同时与居民消费相关线上消费市场增势较好，公路运输需求可能进一步放开，预计运价指数可能高位维稳，或将震荡回落。

(责编：杨曦、吕骞)

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