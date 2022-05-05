人民网记者 王震

近期，安谋科技一纸董事会决议将管理层争斗曝光在媒体聚光灯之下，让本已紧绷的芯片及手机行业更加担忧潜在供应链扰动风险。

4月29日，安谋科技（中国）有限公司（以下简称安谋科技）宣布，其董事会依据公司章程及相关法律法规通过一致决议，聘任刘仁辰与陈恂担任安谋中国联席首席执行官，并依法完成工商登记。

安谋科技，由中方控股51%，其主要产品——移动处理器的Arm架构授权，覆盖了国内95%以上的手机终端，位于手机产业链的源头。

这是时隔两年之后，安谋科技CEO吴雄昂再次陷入“夺权”风波。软银集团旗下芯片企业——英国Arm公司（安谋科技的主要股东之一）正再次试图争夺安谋科技的控制权。

时隔两年，安谋再陷“夺权”风波

——4月27日，据多家外媒报道，软银和Arm计划罢免安谋科技CEO吴雄昂，设立两位联席CEO。

——4月28日，安谋科技董事会成员以及公司法定代表人、总经理工商登记信息发生变更，由吴雄昂变更为刘仁辰；吴雄昂不再担任董事长并退出董事会。

——4月29日早间，有媒体收到安谋科技宣布新任管理层上任的电子邮件。邮件称，董事会依据公司章程及相关法律法规通过一致决议，聘任刘仁辰与陈恂担任安谋中国联席CEO，并依法完成工商登记。

——4月29日中午，原管理层就“工商变更登记”发布加盖公章的声明，称“本次工商变更登记程序存在重大法律瑕疵”。该声明指出，此前公司内部已就更换董事会成员发生争议并在司法诉讼过程中，也从未召开有关前述变更事项的任何董事会会议，更未做出任何相关公司决议。

——4月29日晚间，一份安谋科技管理层及430多名员工联名签署的团队公开信称，对于委派外方CEO、插手管理层的行动毫不知情、坚决反对，支持公司对工商变更登记行为依法提出行政复议。

——4月30日，吴雄昂向人民网表示，已召开员工会议，一致同意维持正常运营，保证业务不受影响。“整个事件，软银跟我没有任何沟通，目前，正通过提请行政复议推动解决此事。”

事实上，安谋科技的“夺权”事件要追溯到两年前。

2020年6月，Arm和中方一家股东联合发布声明解除吴雄昂董事长兼CEO的职务，理由是：基于部分在职、离职员工的举报，经过调查发现，吴雄昂的行为危害到安谋中国（即安谋科技）的发展和股东利益。

安谋科技随后在微博和微信公众号上发布《关于“Arm公司媒体声明稿”的严正声明》，称对吴雄昂的指控为莫须有，同时指出安谋中国并未召开符合程序的董事会会议，也并未产生有效的人事变动法律文件。

最终，对吴雄昂的第一次“罢免”以失败告终。

Arm架构覆盖国内95%以上的手机终端

公开资料显示，安谋科技成立于2018年4月，中方投资人与软银集团签署协议成立合资公司，合资公司由中方控股51%，外方持股49%，主要为国内芯片开发、制造企业提供Arm的设计授权，以及基于Arm架构的研发和再授权权利。在此基础上，安谋科技也自主发展出多个芯片产品系列。

芯片架构是芯片从研发到生产过程中重要环节之一。目前全球芯片架构主要有两个生态：一是PC领域的英特尔X86，另一个就是主要针对移动终端的Arm。

目前，在Arm架构的生态系统中，有全球合作伙伴1000多家，芯片全球出货量累计已突破2000亿，基于Arm架构的芯片覆盖了国内95%以上的手机终端。

业内人士指出，考虑到操作系统和芯片架构生态联系，对于整个中国手机市场来说，安卓系统的手机，几乎不可能绕开Arm架构的生态系统。

据安谋科技公布数据显示，在国内，安谋科技合作伙伴超过300家，基于Arm架构的国产芯片累计出货量超过250亿件，90%以上的国产SoC（系统级芯片）基于Arm处理器技术。

“目前可替代Arm架构的技术并不少，其实就技术本身而言并不是问题。”业内人士告诉记者，最关键的问题是Arm架构移动终端生态成熟，这就像英特尔在PC领域的地位一样，难以撼动。

有行业专家也向记者表示，现在手机生态主要基于Arm架构和安卓系统，实际上我国手机厂商也在开发自己的系统生态，如果这些生态能够兼容Arm生态，这也是一种应对之举，同时也是创新能力的体现。

安谋事件可能给产业链安全带来潜在风险

对于此次的“夺权”风波，有外媒分析，由于吴雄昂主导拒绝向Arm公开账簿，影响上市进程，所以Arm试图改变安谋中国的股权持有结构。

事实上，软银曾在2020年9月与英伟达就出售Arm达成协议，但由于多国反垄断机构强烈反对，交易一直没有进展。今年2月，软银宣布出售计划破裂，将推动Arm在本财年上市。

业内人士认为，目前全球大多数移动芯片都采用Arm架构，英伟达如果成功收购Arm，Arm将不再处于产业的第三方中立地位，二者结合可能形成技术垄断，令很多使用Arm架构的芯片企业受到影响。

“两次事件，本质原因其实是相同的。”吴雄昂向人民网表示，中国市场是Arm全球业务最重要的增长点，不管是此前软银要将Arm卖给英伟达，还是这次推动上市，投资机构更希望接受这个完整业务增长点。“分出一半业务变成竞争对手，是他们不愿看到的。”

在进行一番股权结构调整之后，Arm方面曾发布声明称，不会改变安谋中国作为知识产权在中国主要分销商的角色，这意味着安谋中国业务将不受影响。

对于此次安谋的“风波”，产业链上下更担心的问题是，Arm是否会有后续动作，引发潜在的垄断风险、政治风险等。

“从国家战略层面来看，Arm生态的相对独立性、平衡性，对现阶段中国芯片领域的发展很关键。安谋科技事件对国内产业链安全的影响，可能比预想的更复杂，应该提高警惕。”行业专家认为，短期来看，是资本的逐利行为，追求上市；长远来讲，对我们国家的产业生态安全，对中国经济寻求稳定发展周期都会有一定影响。“目前安谋科技的技术研发能力，在开放生态下，能够与Arm形成一定的相互制衡是难能可贵的。”

也有专家就此事向人民网表示，不用过于担心此次风波对产业的影响。“实际上，国内很多企业已经拿到了永久授权，不存在今后不能用或者收回授权的可能性，安谋‘内斗’并不会对国内芯片产业造成影响。即使是出现断供的情况，以目前中国企业的技术能力，已经可以实现自主设计芯片。”

但他同时提到，安谋科技的意义在于“我们在谈判的时候直接可以在中国谈，而不需要搬到国际谈判桌上”。这是中国下游厂商与西方Arm接洽的一个更直接有效的通道，但并不是唯一的合作路径。

“外部环境越是封闭，我们越要开放。”多家产业链下游企业向人民网坦言，在当前中美关系复杂的局面下，与安谋合作对移动终端产业链安全的重要性更加突显。而安谋也需要在中国健康发展才能更好地服务中国企业、抓牢中国市场。

(责编：王震、吕骞)