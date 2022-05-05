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一季度全国饲料总产量6720万吨 猪饲料产量回落但仍居历史高位

2022年05月05日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者李栋）近日，中国饲料工业协会发布《2022年一季度全国饲料生产分析》（以下简称《分析》），《分析》显示一季度我国饲料生产形势总体平稳，总产量保持稳中增长态势，猪饲料产量回落但仍居历史高位。

《分析》显示，一季度，饲料总产量小幅增长，产品结构继续调整，行业生产形势总体平稳。饲料总产量6720万吨，同比增长3.1%，环比下降14.0%，整体处于2018年以来高位水平。

数据显示，猪饲料产量回落但仍居历史高位。因生猪价格大幅下降，养殖户为减少亏损，大幅减少饲喂量。近三个月产量增速回落甚至下降，但仍居历史高位。一季度，猪饲料产量3137万吨，同比增长1.2%，比2018年增长21.4%。

在其他品种方面，肉禽饲料产量为1995万吨，同比增长2.9％。水产饲料行情好于往年，一季度产量达到352万吨，同比增长37.2％。反刍动物饲料产量为376万吨，同比增长7.9％。

从原料价格来看，一季度玉米采购均价2827元/吨，同比下降1.7％。4月，疫情及养殖亏损下，饲企采购需求减淡，但玉米价格仍处高位。豆粕采购均价4223元/吨，同比增长13％。近期国内释放大豆储备，油厂开工率提高，以及国际市场利空信息频出，进口大豆集中到港，供应紧张局面缓解，豆粕价格高位回落。主要饲料原料价格高位震荡，抬升了养殖成本，一季度每公斤猪肉、鸡肉、鸡蛋饲料成本分别增加0.6元、0.5元、0.3元。

“根据当前饲料生产数据和养殖市场看，猪饲料产量可能在第二季度末或第三季度出现高位回调，下半年逐渐向常年水平回归。”业内人士表示，家禽饲料历经2021年产能去化后，今年开始调整趋稳。总体看，今年上半年饲料总产量保持稳中增长态势。

(责编：赵竹青、吕骞)

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