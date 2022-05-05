人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行召开专题会议，研究进一步落实金融支持经济运行保持在合理区间、促进平台经济规范健康发展等工作措施。会议提出，要全面提升资本治理效能，推动完成平台企业金融业务专项整改。要对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。

会议认为，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，人民银行要要加快推动已经确定的各项政策措施精准落地，用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构更好满足实体经济融资需求。优化金融服务，支持释放消费潜力，促进消费持续恢复。推动小微企业融资量增、面扩、价降，支持外贸、服务业、民航等困难行业纾困，加大对科技创新、专精特新企业金融支持力度。努力提升供应链金融发展水平，支持粮食、能源生产保供，保障物流畅通和促进产业链供应链稳定。要抓紧谋划增量政策工具，支持稳增长、稳就业、稳物价，为统筹疫情防控和经济社会发展营造良好货币金融环境。

会议强调，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，金融风险趋于收敛、整体可控。要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

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