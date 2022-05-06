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国家邮政局：一季度邮政行业总体增速放缓 快递均价同比下降3.2%

2022年05月06日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局公布2022年一季度邮政行业经济运行情况，一季度，邮政行业业务总量和业务收入分别完成3354.3亿元和3268.8亿元，同比分别增长10.7%和10.0%。受疫情多点散发因素影响，行业主要经济指标增速放缓。

一季度，快递业务量和业务收入分别完成242.3亿件和2392.8亿元，同比分别增长10.5%和6.9%。异地快递业务量和业务收入分别完成208.8亿件和1175.0亿元，同比分别增长12.0%和3.0%，异地快递业务量占全部快递业务量的比重为86.2%，同比提升1.2个百分点，成为稳定业务增长的重要支撑。同城快递业务量和业务收入分别完成29.2亿件和159.3亿元。其中，业务量同比增长5.6%，业务收入同比下降10.5%。一些省份同城业务因疫情受到影响，3月份，吉林、上海、浙江同城快递业务量同比分别下降43.5%、38.3%和23.5%。

一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.5%、15.2%和7.3%，业务收入比重分别为77.3%、13.4%和9.3%。与去年同期相比，中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点。中部8省快递业务量同比增速均超全国平均增速，其中黑龙江、湖南和湖北增速超过20%。东部增长极保持平稳增长，广东和浙江快递业务量分别完成67.7亿件和48.2亿件，同比分别增长17.0%和4.6%，合计占全国比重为47.8%，同比提高0.4个百分点。西部地区总体保持平稳增长。

一季度，企业投融资并购加剧，快递与包裹市场集中度指数CR8提升至84.9。快递平均单价为9.9元/件，同比下降3.2%，降幅明显收窄。其中：同城和异地快递业务平均单价分别为5.5元/件和5.6元/件，同比分别下降15.2%和8.0%；国际/港澳台快递业务平均单价为58.2元/件，同比上涨8.4%。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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