人民网北京5月6日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称北京局）消息，2022年全国铁路"五一"小长假运输自4月28日至5月5日，为期8天，北京局共发送旅客78.34万人次。

据北京局相关负责人介绍，北京局按照防疫要求停开或减开涉疫地区始发列车，各车站严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车防控措施，严控列车载客率，并推广刷脸进站、扫码点餐等无接触式服务。北京地区各车站在进站区域安装了自助查验北京“健康宝”和核酸证明设备，旅客刷身份证即可快速查验本人健康信息，减少旅客等候时间。

加大电煤、化肥、粮食等物资运输。北京局供图

北京局根据全国各地疫情防控政策调整和车票预售变化情况，实施“一日一图”，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。针对呼和浩特、赤峰、大连、沈阳、通辽等方向客流增加的实际，增加运力投放，加开3对列车，10对动车组列车重联运行。在北京至石家庄、延庆等方向加开2对旅客列车。

北京局全力保障国计民生重点物资运输，加大防疫、电煤、化肥、粮食等物资运输，实行“四优先”，开辟绿色通道，发挥集装箱“门到门”运输优势，确保作业时间“零等待”，全力保障重点物资畅通无阻。同时，为了确保货物列车的运行安全，加强对货运车辆车底检修保障力度，各重点岗位增派人员力量，有效减少列车维修停留时间，全力保障车辆状态良好。

自5月5日零时起，北京局按照首都严格进京管理联防联控协调机制要求，在北京地区各车站对进站出京旅客查验乘车前48小时内核酸检测阴性证明和北京“健康宝”绿码。

铁路部门提示，请乘车出京旅客按相关要求提前做好核酸检测，进站时出示北京“健康宝”绿码和乘车前48小时内核酸检测阴性证明，配合车站工作人员查验。

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