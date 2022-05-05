人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日召开了专题会议，传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

会议强调，要抓紧落实已确定的各项金融政策，科学运用信贷、债券、股权、保险等各类金融资源，增加和改善金融供给。鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率，释放更多信贷资源。加强“新市民”金融服务，支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求。支持发挥有效投资的关键作用，做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障，支持适度超前开展基础设施投资。引导金融机构准确把握信贷政策，加强对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户的融资支持，提升融资便利度、降低综合融资成本。全力支持货运物流保通保畅工作，对承担疫情防控和应急运输任务较重的运输物流企业开辟绿色通道。扎实做好金融支持能源资源保供稳价，助力稳定产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

会议指出，要区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题,同时进一步压缩非标资产比例。建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。要完成大型平台企业专项整改工作，红灯、绿灯都要设置好，实施常态化监管，支持平台经济规范健康发展。要抓紧研究完善相关法规和机制安排，进一步充实金融稳定保障基金，发挥保险保障基金和信托业保障基金在风险处置中的积极作用，筑牢织密金融安全网。

会议要求，要推动银行业保险业提高服务新发展格局的能力，坚定不移深化金融供给侧结构性改革，用改革的办法解决发展中的问题。要加快推进金融支持创新体系建设，支持高水平科技自立自强，推动建设强大而有韧性的国民经济循环体系。推进科技信贷服务能力建设，强化开发性、政策性金融机构服务科技创新作用，增强银行保险机构为承担国家重大科技创新任务企业服务能力。改善进出口贸易金融服务，巩固提升信用保险增信保障作用，扩大承保覆盖面和规模，支持外贸平稳发展。持续推动银行业保险业高水平对外开放措施落地，积极引入资质优良、具备专业特色的外资金融机构。

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