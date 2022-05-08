人民网记者 杨虞波罗

“坐标北京，我把我的外套又翻出来穿上了。”

今日，华北大部地区最高气温仅十几度，部分地区并伴有阴雨，体感寒凉。

许多小伙伴想问，这波冷空气啥时候走？答案是下一波冷空气已经蓄势待发，无缝衔接了！

中央气象台预计，10日至12日，我国北方地区将有一次较强冷空气活动，西北、内蒙古、东北、华北大部地区降温4-8℃，局地10℃以上，并伴有4-6级偏北风，阵风7-9级。西北地区、华北、内蒙古、东北地区等地有小到中雨或雷阵雨，局地大雨。

新一轮冷空气蓄势待发。图片来源于中国气象局

据中央气象台介绍，江南南部、华南等地将迎来入汛最强降雨过程。由于暖湿气流加强，8日夜间起，四川盆地西部和南部有大到暴雨，贵州西部和南部、广西、湖南、江西等地将有分散性强降水，局地有大到暴雨；北方的降水中心主要在甘肃东南部、陕西、山西等地，陕西大部、山西中南部等地有中到大雨。预计9日至13日，西南地区东部、江南西部和南部、华南地区将有强降水过程。长江以南大部地区的最大日降雨量可到达大到暴雨，华南大部、江南南部部分地区有大暴雨，广东、广西局地有特大暴雨，上述地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。过程最强降雨时段出现在10日至12日，广东、广西个别站点的日降雨量或达到历史极值。

本轮降雨有何特点？是否具有极端性？本轮天气过程对春耕春播有哪些影响？中央气象台首席预报员陈涛对此进行解读。

本轮降雨有何特点，影响如何？

陈涛表示，此次降雨持续时间长、范围广，我国长江以南大部分地区都会有大到暴雨。这次降雨过程主要影响的时段集中在10日至12日，江南南部，华南地区降水比较集中，区域的降水量也比较大，可能局地伴随着短时性强降水和雷暴大风天气的强对流天气。

本轮天气过程是否具有极端性？陈涛说：“此次天气过程由于绝对降水量比较大，最强降雨时段将出现在10日至12日，江南南部、华南降水集中，广东、广西个别站点的日降雨量或达到历史极值。”

目前正值全国春耕春播期，本轮天气过程对春耕春播有哪些影响？

陈涛指出，要重点关注北方地区的大风降温过程对于春耕春播和农业气象方面的影响，10日至12日，北方大部分地区将有一次大风降温的天气过程。受到大风降温的影响，北方地区尤其像东北地区春播作业可能会有短暂的暂停。

陈涛进一步解释，东北地区尽量避开降温、大风时段，根据墒情和气温变化适时播种，土壤偏湿地区注意在天气好转后加紧排湿散墒；对已经播种的旱田作物，应注意查田，一旦发现粉籽等情况及时采取补救措施；稻作区不宜提早插秧，注意调控育秧棚内温湿度，并做好防风加固工作。尚未完成播种计划的地区应抓住有利天气，趁墒或造墒播种，加快春播进度。已播田块做好幼苗管理，及时查苗、补苗。

陈涛表示，对南方地区，强降雨和强对流天气易造成水稻倒伏、农田短时积涝等，对江南南部油菜收获晾晒不利，各地需及时清理沟渠，保证排水通畅，减轻渍涝影响。

“此外，要重点关注大风对于农业大棚等农业设施造成的不利影响。”陈涛提醒，冷空气影响持续，北方地区的小伙伴要关注大风降温天气，及时增减衣服。南方已进入强对流高发季，面对强对流天气，大家应减少户外活动，出行前关注临近预报预警，提前做好防范。

专家提醒：致灾风险加大需注意防范

受持续强降雨影响，广西东部和北部、广东中部、福建西南部、江西南部、湖南南部等局地发生山洪、地质灾害的气象风险较高；广东中部、广西东部等局地发生中小河流洪水的气象风险较高。陈涛提示，上述地区需注意防范强降雨可能引发的山洪、地质灾害和中小河流洪水气象风险。

另外，根据国家气候中心预测，今年南海夏季风将于5月第3候（10日至15日）爆发，较常年（5月第4候）略偏早，强度接近常年到偏弱。一般情况下，南海夏季风爆发后两周内季风气流将携带更为充沛的西南暖湿水汽从热带印度洋和南海输送到东亚大陆，南方地区对流性强降水将显著增多，西南雨季、梅雨相继开始。

因此，南方进入多雨期，致灾风险加大，并有可能出现极端天气，应提前做好防灾救灾准备工作。陈涛表示，公众要关注各地滚动发布的气象预报预警信息，尽量避免在强降雨和强对流天气时段外出。

(责编：杨虞波罗、吕骞)